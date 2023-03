Nazarena le soltó la mano a Jey Mammón: "Me ha hablado de Lucas, es un monstruo"

Luego de que se conociera la denuncia por abuso sexual infantil a Jey Mammon, Nazarena Vélez, quien a hace poco tiempo era una gran amiga del actor, se mostró muy consternada en LAM (América).

En ese programa, la actriz contó que hace pocos días se comunicó con el humorista.“¿Qué te pasó cuando viste la denuncia? ¿Le creés a la víctima, obviamente?”, indagó Yanina Latorre, pero Nazarena la paró. “Estoy shockeada, Yanina. Estoy shockeada”, repitió, para evitar pronunciarse sobre el hecho.

“Necesito escuchar a Jey. Lo necesito, de verdad”, remarcó, al tiempo que lo definía como “un amigo buen tipo”. Ahora, la panelista eligió las redes sociales para defenderse luego de que la acusaran de ser “su cómplice”.

“Sinceramente necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte de que querias un monstruo, que ayudaste entrar al medio a un pederasta”, arrancó diciendo en su cuenta Nazarena.

En cada momento del video, Vélez manifestó en cada oportunidad que la situación es “shockeante y paralizante”. Al mismo tiempo, expresó su angustia por haber dejado, muchas veces sin supervisión, a sus dos hijos a solas con Jey,.

Después de exponer su postura frente al tema, se refirió a Lucas Benvenuto y remarcó: “Creo en cada palabra de Lucas. Estoy segura que debe haber más Lucas, que por miedo o por dolor no se animan a denunciar. El que la hace una vez, lo hace varias veces”.

“Por otro lado, quiero manifestar que yo no conocí a Lucas, seguramente él (Jey) me ha hecho referencia a Lucas pero como otras de las personas con las que salía, nunca nos dijo que era un menor. Él se cuidaba mucho para que no lo vean con un menor de edad”, agregó.

La vedette fue contundente contra la justicia: “Yo no puedo creer que la justicia se lave las manos, que le diga a un menor vos poder denunciar hasta este año después suerte con eso”.

“Algo hay que hacer con las leyes, a las criaturas hay que protegerlas toda la vida y los basuras que hacen una cosa así lo tiene que pagar de por vida. Para mi es muy frustrante enterarme esto de una persona y que no esté presa, no lo puedo creer”, añadió.

Al terminar su video volvió a remarcar que jamás supo que “Jey era un abusador”. “No lo hubiera dejado entrar a mi casa y que se relacione con mis hijos. Lo último que quiero decir es que deseo con mi alma que se haga justicia por Lucas. Con los chicos no”, cerró.

