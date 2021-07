Nazarena Vélez vivió un tremendo susto en pleno vuelo por la salud de su hijo, Thiago

Nazarena Vélez vivió un momento de mucha preocupación este último fin de semana a bordo del avión que la estaba trasladando a Mendoza: su hijo Thiago se descompensó en pleno vuelo y tuvo que ser asistido por algunos médicos que se encontraban entre los pasajeros. “Bueno les quiero agradecer a todas, a todos, a todes, por la preocupación por Titi. De verdad muchas gracias”, agradeció la actriz en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando ella, su pareja Santiago Caamaño y sus hijos, Barbie y Thiago, decidieron pasar el fin de semana en Mendoza para celebrar su cumpleaños número 47, que fue el domingo. Pero ya en pleno vuelo hacia la provincia, todos se llevaron un verdadero susto cuando "Titi" -el apodo que recibió el nene de 10 años de parte de su familia- comenzó a convulsionar en pleno vuelo.

Afortunadamente para Thiago, entre los pasajeros se encontraban algunos médicos que lo atendieron rápidamente y lo auxiliaron hasta llegar a San Rafael, donde fue trasladado al hospital. “(Thiago) Está bien obviamente, de hecho, los médicos nos dijeron que es preferible que nos quedemos acá para que él esté relajado y no se sienta mal”, detalló nazarena a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Luego de eso, tras aterrizar, lo llevaron hasta el Hospital Español para hacerle los estudios correspondientes. "Le hicieron un montón de chequeos y de estudios, y está todo bien", agregó.

La familia espera poder regresar este lunes a Buenos Aires, donde Thiago tendrá que guardar reposo durante algunos días más. "No puedo dejar de agradecer una y un millón de veces más al personal de salud, que no están pasando por un buen momento, y así lo dan todo. Nos hicieron sentir muy bien, se agradece profundamente. Él está muy bien, que es lo más importante”, expresó la también productora.

Y sentenció: “Se agradece a todos, a los médicos que había arriba del avión, a los de todos los lugares que fui que llegué al Hospital Español. Estamos bien, más relajados. Va a estar todo bien, yo soy una persona con mucha fe y mucha confianza. Y él está muy bien, que es lo más importante”. Cabe recordar que en 2018, Naza había contado que su hijo Thiago sufría también un problema en la vista, que se agravó por una posible mala atención médica.

Según había contado, Thiago pasó de tener una conjuntivitis, a una hernia y a un herpes en su ojo izquierdo por haber estado "mal" medicado con corticoides por más de 15 días. "Después de escuchar la palabra de muchos especialistas, debido a las múltiples interconsultas, todos coinciden en un mismo diagnóstico: cicatriz en la córnea y pérdida de la visión. ¿Es justo? NO. ¿Hay algo para hacer? NO", había detallado.

Nazarena está entre las elegidas por Marcelo Tinelli y la producción de LaFlia para incorporarse a La Academia de ShowMatch. Mientras tanto, su última aparición pública había sido en el programa Seres Libres, donde se animó a hablar sobre su adicción a las anfetaminas y lo que vivió tras la partida de Fabián Rodríguez. "Cuando deje las anfetaminas, me dijeron que la sobredosis que había tomado, eran como 30 líneas de cocaína. Para mí es una droga, fuertísima", contó.

La vida de Nazarena Vélez no solo está ligada a sus romances, escándalos y éxitos arriba del escenario, sino que gran parte de sus vivencias están marcadas a fuego por la tragedia. En 2010, cuando ella estaba embarazada de dos meses de su hijo Thiago, su hermana Jazmín falleció en un accidente automovilístico en Liniers. Pero ese no es el único dolor que carga Naza en sus espaldas.

Rodríguez, por aquel entonces su marido y padre de Thiago, fue encontrado sin vida en las oficinas de Jaz Producciones en marzo de 2014. "Cuando falleció Fabián, me quede sola y perdí todo, todos los días tenía ataques de llanto; fue cuando empecé a tomar alcohol. Acostaba a Titi (su hijo menor) a las 20h y abría la primera botella de vino, podía tomarme 4 o 5 litros sola", reveló.

Y contó: "Cuando empezó la cuarentena tomaba 6 mg de rivotril. Todo el tiempo tengo tentaciones y todo el tiempo me tengo que estar recordando que no me quiero morir. Tengo una personalidad que atenta varias veces contra mi. Yo en este medio no estoy por pasión, estoy por plata. Estamos en una sociedad gordofóbica. Yo veía una respuesta mágica en las pastillas".

Finalmente, Nazarena remarcó que actualmente está transitando por un momento de aceptación y aclaró que todas las adicciones son un "pasaporte a la muerte". "Lo que yo recibía del afuera era ´la estás cag*ndo, volvé a consumir porque no estaría siendo muy aceptado tu nuevo cuerpo´. Hoy estoy en mi momento de aceptación. Hay que tener mucho amor para estar al lado de una persona adicta, mi familia lo tiene todo", cerró.