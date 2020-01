Nazis, subalimentación y cómo llegó de casualidad a la tele: Marley habló de su dura historia familiar

Alejandro "Marley" Wiebe participó del ciclo ¿Quién quiere ser millonario? de Santiago del Moro y habló como nunca lo hizo de su vida privada. La dura historia familiar de su padre, quien llegó a la Argentina escapando de los nazis; las privaciones que vivió de chico y cómo llegó casi por casualidad a la televisión.

"Mi papá era el mayor de seis hermanos. Vino de Alemania, estuvo en la guerra y se escapó del régimen nazi. Primero se fueron a Paraguay, donde murió su mamá, y él se hizo cargo de todos sus hermanos. Cuando llegó a la Argentina aprendió el idioma y se enamoró de mi mamá. Su vida fue muy dura", recordó.

Antes de partir de su país natal, el padre del conductor sufrió en carne propia el régimen de Hitler: "Un nazi le puso un arma en la cabeza porque había robado una papa para que sus hermanos pudieran comer”.

El conductor reconoció que tuvo una infancia con privaciones, pero que el objetivo de sus padres fue siempre el de darles la mejor educación a sus hijos. "Mis papás no veraneaban, destinaban todos sus ingresos a la educación mía y de mi hermano. Pagaban una escuela con idiomas, por eso cuando repetí en segundo año me sentí muy culpable, pero yo no tenía la maduración para el nivel que estaba en la escuela. Después me fue mejor. Mi viejo decía que lo importante era la educación, y gracias a lo que me insistieron en estudiar idiomas me permitió lo que logré”.

Mi viejo tenía muy buen humor pero laburaba mucho, venía agotado. Me acuerdo que no les alcanzaba la plata y yo escuchaba las preocupaciones"

"Lo mejor que me dio la televisión fue la posibilidad de ayudar a que mis viejos se jubilaran. Un día les di una tarjeta de crédito para que se compren lo que quieran y les pagué vacaciones. Le dije a mi papá que no trabajara más. Él falleció en el 2004. Era mi máximo fan, promocionaba todo lo que yo hacía".

"No teníamos plata, entonces yo me guardaba la plata de la comida que me daban para el mediodía y me compraba revistas. Le mentía a mi mamá, hasta que una maestra se dio cuenta de que yo no rendía como antes, de que estaba mal alimentado porque no comía bien", recordó.

Marley reconoció que siempre le gustó la televisión, aunque de adolescente era muy tímido. "Tenía una vecina con la que jugaba a que éramos Mónica y César y dábamos las noticias".

El desembarco "por casualidad" de Marley en la tele

El conductor desembarcó en la televisión a los 19 años en Fax, el ciclo que por entonces conducía Nicolás Repetto en Canal 13. "Había grabado un material en VHS con mi hermano en Londres. Cuando lo llevé vino Repetto y se presentó. Era una megaestrella en ese momento, sin embargo me saludó como uno más. Me dijo que le caía simpático y me preguntó qué sabía hacer".

"Le dije que era fanático del cine y le conté tres anécdotas. Me dijo que le gustaba y que volviera el martes para salir al aire. Para mi vieja era algo pasajero, por eso estudié Administración en Hotelería. Tengo el título".