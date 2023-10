"Necesita resetearse": Pancho Dotto se internó luego de destrozar a Valeria Mazza

El reciente lanzamiento de la serie documental "Valeria Mazza, un sueño dorado", la cual se emite por Paramount+, además de deslumbrar con historias desconocidas de la modelo ya comenzó a generar las primeras rispideces con personas de su pasado. En este caso no es ni más ni menos que con su histórico manager Pancho Dotto, probablemente el hombre más importante del mundo de la moda de los años 90.

Luego de que la supermodelo omitiera referirse a él en la producción audiovisual y darle el lugar que se merece, Dotto estalló de furia en algunos audios por esto. "Valeria Mazza nunca hubiese llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiese estado en su camino. Esto es así. Valeria Mazza es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier, no por Alejandro Gravier", aseguró en uno de estos.

Ahora, y tras que se hiciera público el escándalo, se conoció la noticia acerca de que el manager se internó en Entre Ríos, producto del desborde que atravesó y de otros problemas que acarrea desde hace tiempo. La información la confirmó Mercedes Cordero en Desperezate, el programa que va por El canal de la Ciudad. "Está internado concretamente en un centro adventista, porque está haciendo un tratamiento que él ya realizó en oportunidades anteriores, donde le hacen estudios médicos", confirmó.

"Él lo que está teniendo es un cuadro de estrés. Hace diez años que está alejado de la industria de ser representante, de la industria de la moda y manejar modelos, pero si bien está alejado, está viviendo situaciones personales, y otras que tienen que ver con su estado de salud. Le quedaron secuelas en la columna por un accidente en moto que tuvo años atrás, está dolorido, y, sumado a eso, cuestiones que tienen que ver con algunas pérdidas", explicó

Al mismo tiempo, Cordero precisó que Dotto "está muy desarmonizado y necesita resetearse", y que, por lo tanto, "no tiene fecha de regreso todavía a Buenos Aires". "Esa fue la frase: ‘necesito resetearme’", repitió la periodista, haciendo hincapié en la decisión del empresario de mantenerse alejado de los conflictos, justo después de la filtración de los audios.

"Alejandro y Valeria son una sociedad. Ellos tienen una sociedad armada para hacer y gestionar lo que hacen. No se les puede quitar mérito. Yo no vivo para eso, ellos viven para eso, y así les va. Fijate las cosas que dicen de mí en mi Instagram. Pregúntenle a Pampita si hubiese llegado a ser Pampita si se hubiese encontrado a Juan Pérez, a Diego Fulano, a Leandro Rud o a Ricardo no sé quién. Pregúntenles y van a ver que el 100 por ciento de las chicas, menos Valeria, van a decir ‘jamás hubiese llegado a ser lo que fui sin Pancho en mi carrera’", afirmaba en uno de estos audios que despertaron tanto conflicto.

La protesta del manager está relacionada a que Mazza no le dio el lugar que según él le correspondía, respecto a la carrera de la argentina que la rompió tanto durante esa edad de oro del modelaje. Es cierto que está retirado del ambiente, pero la trayectoria que generó en su carrera no le permite olvidarse de lo que hizo, y menos, que lo hagan las demás.