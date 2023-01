"Necesitamos platita": Cinthia puso a sus hijas a vender pulseras para recuperar lo que "gastó" en útiles

El mes de enero está llegando a su fin y Cinthia Fernández puede jactarse de ser la única panelista capaz de encabezar todos los portales de noticias, aunque no por la poca información que maneja del mundo del espectáculo. Y es que debido a sus ácidas opiniones y al estilo de vida que exhibe en las redes sociales, más allá de la disputa económica que aún mantiene con u ex pareja, Matías Defederico, la ex precandidata diputada suele llamar la atención, sobre todo si pocos días después de presumir su nueva camioneta de 22 millones muestra el microemprendimiento que lanzaron sus hijas para ganar algo de efectivo. "Necesitamos platita", se escucha decir a una de las nenas.

Días atrás, la panelista no había podido contener la bronca con el padre de sus hijas, Matías Defederico, luego de se viralizara un video de él de vacaciones en Mar del Plata a todo trapo y con cerveza en la mano. "Me pasa algo más de 15 mil pesos por nena", se refirió respecto a la cuota alimentaria de 55 mil pesos que abona por Charis, Bella y Francesca el ex futbolista.

Cabe destacar que ambos están en medio de una demanda judicial por la actualización de la cuota alimentaria de las nenas. "La gente piensa que estoy enojada. No, lo escracho porque tengo ganas de escracharlo, porque tengo hinchadas las que no tengo colgando porque soy mamá y papá. Si vos me pasás 55 mil pesos, yo supongo que en un fin de semana en Mar del Plata, o más, porque tengo entendido que fue más, gastás más de eso. Entonces la tenés", confesó la también modelo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Días después, Cinthia volvió a estar en boca de todos al criticar a Maru Botana, luego de que la cocinera contara que su hija trabajaba como empleada doméstica en Hawaii. “Soy una mamá muy abierta. Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora”, había dicho Maru y tras esas palabras, Cinthia Fernández la fulminó ."Es re despectivo", dijo.

Y siguió: "Yo siento como una connotación medio despectiva al decir que es una madre re liberal, que por eso la deja trabajar y hace la aclaración de que es empleada doméstica, como si fuera un trabajo menor. Lo dijo haciéndose la cool. Porque todos sabemos que tiene un buen pasar económico. Entonces, son como los contrastes de las clases sociales lo que quiso instalar. Yo lo tomé así y creo que todo el mundo la está matando por eso”.

Menos de una semana después, la ex de Defederico fue muy cuestionada por quejarse que el dinero no le alcanza, de la elevada inflación que tiene el país y de la posibilidad de quedarse una vez más sin trabajo porque Nosotros a la mañana será levantado de la grilla de El Trece y, al mismo tiempo, mostrar en redes sociales su nueva adquisición: una nueva camioneta valuada en 22 millones de pesos.

Se trata de una camioneta Toyota SW4 Sr. Por la patente se nota nuevo modelo. El mismo vehículo en 2023 tiene un valor aproximado de 59 mil dólares, según la cotización del dólar ilegal superaría los 22 millones pesos. Su nuevo lujo apareció en una de sus historias de Instagram. “Me voy a manejar porque hoy saco la visa”, había contado la panelista desde el garaje de su casona, mientras de fondo se veía el nuevo vehículo.

Luego de que eso saliera a la luz, las críticas contra Cinthia se multiplicaron. Sobre todo porque la bailarina suele mostrar lo que sufre porque el dinero "no le alcanza" y más aún porque se encargó de dar a conocer la faceta empresarial de sus hijas en la puerta de su casa. “Las señoras están con las finanzas de la casa porque hay que recuperar la plata de los útiles”, anunció la bailarina en sus historias de Instagram este domingo.

La modelo estaba organizando los útiles para el inicio del ciclo escolar y le mostró a sus seguidores el puesto que armaron las pequeñas. “Vendemos limonada rosa con jengibre a 50 pesos. Y pulseras a 100 pesos. Gracias”, se leía en un cartel hecho a mano por las nenas. “Hicieron 29. La cuestión es que vamos a salir a venderlas en un puestito acá en la puerta de casa cuando baje el sol, pero necesitamos saber a cuánto las comprarían”, le preguntó a los internautas.

Y una de las nenas, lanzó: “Chicos, a 500 o a 1000 pesos. Pongan eso, por favor, necesito platita". Como el negocio no resultó y las nenas comenzaban a desilusionarse, Cinthia comenzó a viralizar el negocio y logró que los clientes comenzaran a llegar de a uno. Pero como no podía ser de otra manera, los usuarios no tardaron en arremeter contra la bailarina. "Trabajo infantil está prohibido y ésta se jacta de hacer trabajar a las hijas", señaló una usuaria, mientras que otro internauta agregó: "Ya sea para matar el rato (claramente dinero no les falta), no podés publicar eso. Aunque se jacte que sea para lo que sea, es trabajo infantil". ¿Vos de qué lado estás?