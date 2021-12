“Negocio es vender los calzones de papá”: Gianinna cruzó con todo a Verónica Ojeda

En las últimos meses, la relación de los herederos de Diego Armando Maradona se rompió de la peor manera. A veces, el dinero es más fuerte que cualquier tipo de lazo. Y a más de un año del fallecimiento del recordado astro mundial, Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando, ya no se hablan.

Ayer, BigBang había adelantado que las diferencias entre las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe y Ojeda ya son irreconciliables. En primer lugar, la ex mujer de Maradona no les perdona a Dalma y a Gianinna que no volvieron a preocuparse por el estado de Dieguito. El otro punto que más le molesta es la preocupación de las hermanas por saber de la existencia de cada dólar de la herencia, y sin informarle al resto de los herederos.

Por eso, en las últimas horas, Ojeda decidió sacar a la luz que Dalma y Gianinna habían cobrado una fortuna por presentarse en la Maradona Cup, el partido homenaje entre Boca y Barcelona, que se realizó en Arabia Saudita, y donde entregaron el trofeo al plantel argentino.

Por eso, en una entrevista con Toti Pasman, Ojeda contó: "Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup. Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje".

Y agregó: “No sé si a Jana y a Junior los invitaron. Hablé el otro día con Diego Jr. y me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba. Pero no le mandaron nada. Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos".

En ese punto, denunció a las hermanas. “Ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Ni los pasajes valen eso. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas. Ellos recibieron más dinero, en total 7.500 dólares cada uno, para mi forma de pensar esto es una falta de respeto", lanzó Ojeda.

Pero hay otra una última diferencia con las hermanas, que Ojeda también se ocupó de aclarar. Es que ayer fue el examen de ADN de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, dos mujeres que podrían ser hijas de Maradona. Como Dalma y Gianinna no se presentaron para brindar material genético, Verónica decidió que Dieguito Fernando daría su ADN para que las jovenes puedan saber si son o no herederas de Maradona. Por eso, Dalma y Gianinna explotaron.



"A mí me parece que a Diego le hicimos un montón de homenajes, y va a ser eterno. Pero hacerse el ADN también es muy importante, por Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, y también por todos los jueces que están trabajando con esta causa. Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje”, finalizó Ojeda la entrevista con Pasman.



El contraataque público no tardó en llegar. Una vez instalada en Buenos Aires tras su gira con su hermana, con su madre Claudia Villafañe, con su hijo Benjamín y hasta con su novio Daniel Osvaldo, Gianinna utilizó su cuenta de Twitter para castigar a Ojeda: Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí que no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los boludos”. Y agregó: “Que bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también”.

Luego agregó: “Y paso a explicarte para que dejes de hablar al pedo de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por cinco integrantes. No sólo Dalma y Gianinna. Fin”.. Enseguida, en un intercambio de tuits con otra usuaria, la menor de las hermanas lanzó de todo.

Primero una chica la cruzó y le dijo: “Rematar la casa de tus abuelos, toda la historia que tiene de Diego... yo si fuera la hija haría todo lo posible por no hacerlo. Hagan un esfuerzo y que no quede para cualquiera”. La hija menor de Claudia Villafañe le contestó sin filtro: “¿Sabés cuál es el problema? Que si hay tres de los herederos que quieren hacerlo ganan por mayoría, y las deudas que hoy tiene la sucesión son imposibles de afrontar, números que nadie se imagina”. La pelea, sin dudas, tendrá nuevos rounds.

Sus dichos tienen una razón. El próximo 19 de diciembre comenzará de forma online uno de los momentos más esperados para los fanáticos de Diego Armando Maradona. Sus hijos decidieron subastar gran parte de sus objetos personales, por lo que se podrá comprar desde inmuebles, camisetas, botines, gorras hasta libros y regalos que famosos le hicieron en vida al 10.