Nelson Castro, otra vez a la guerra: su viaje a Israel y la verdad detrás de estas peligrosas coberturas

Es probable que de todos los periodistas que trabajan en la señal de Todo Noticias (TN), Nelson Castro sea uno de los que más experiencia y años de profesional tiene. Esta cualidad, sumada al afecto del público después de tanto tiempo, lo hacen probablemente la persona con mejores características para cubrir el conflicto bélico entre el Estado de Israel y el grupo extremista Hamas, la última tarea que le encomendaron desde el Grupo Clarín.

"Estamos a bordo del vuelo 0511 de Lufthansa que nos lleva hacia Frankfurt. Estamos transmitiendo a bordo del avión y creo que esta es la primera transmisión que se hace en vivo en toda la historia de Telenoche a bordo de un vuelo comercial", detalló para El Trece el reportero en un vuelo rumbo a Alemania.

"Comienza la cobertura de este horror que representa la guerra que se ha desatado en Israel como consecuencia de los ataques de la organización terrorista. Estamos yendo hacia Frankfurt porque la entrada a Israel está absolutamente restringida. El aeropuerto de Tel-Aviv está con operación restringida, por lo tanto, desde Frankfurt y luego de una escala, vamos a estar llegando aproximadamente a las 12 del mediodía, hora de Frankfurt", reveló Nelson.

"Vamos con una gran responsabilidad y nos sentimos acompañados por todos ustedes, y quiero transmitirles algo que nos impactó, que fue la actitud de los pasajeros que están volando con nosotros: todos atentos y preguntando por esta cobertura. Eso indica el interés, la expectativa por lo que está pasando en ese lado del mundo en donde la violencia se está llevando, otra vez, vidas y bienes de personas", detalló. Lo cierto es que es la segunda vez en pocos años que Castro va a cubrir un conflicto bélico. Cuando Rusia invadió Ucrania, también lo enviaron al médico a atestiguar la primera guerra en Europa desde los años 90, cuando las fuerzas de la OTAN intervinieron en la disputa en Kosovo.

Inclusive, en febrero de 2023, cuando se cumplía un año de ese evento, pasaron un especial en la señal TN que emocionó hasta las lágrimas al periodista. "Me cuesta hablar", confesó completamente emocionado. "Solamente quiero expresar gratitud con todo el equipo que trabajó para lograr esto. Gonzalo Bañez, Juan Pablo Chaves y Federico Gandolfi son fenomenales", añadió.

Aunque, como no todo lo que brilla es oro, detrás de estos envíos a peligrosos conflictos bélicos hay una oscura verdad, que seguramente no le gustará al público que tanto siguió sus columnas y opiniones. Es que, la razón por la que el periodista se corrió de la comodidad de los estudios de Constitución que tiene la señal, para pasar a hacer todas las gestas más difíciles no tiene nada que ver con una recompensa o un reconocimiento por los años de oficio.

Es que a Castro, tras su salida en 2018 del ciclo vespertino Bella Tarde que hacía en TN, le tocó cubrir un universo de temas problemáticos y conflictivos, como los paseos en las favelas de Río de Janeiro, las incursiones en la selva del Amazonas o hasta la recorrida que hizo en la detonada planta nuclear de Chernobyl. Momentos y lugares históricos, sin lugar a dudas.

Según revelaron en Intrusos en aquel momento, su salida de TN tuvo que ver con una participación que hizo en el programa de Mirtha Legrand, durante los años en los que Mauricio Macri era el presidente. Allí, Adrián Pallares reveló que "una pregunta" que hizo "a un funcionario macrista", "no gustó nada" y que por eso "vino un poco de bronca con Nelson".

Luego Jorge Rial, todavía al mando del programa de espectáculos más popular de ese entonces, fue mucho más contundente y reveló el nombre y apellido de quien pidió su cabeza. "Acá me confirman que lo sacó Marcos Peña de TN", deslizó sobre quien en aquel momento se desempeñaba como jefe de Gabinete del presidente. "Fue un pedido directo de él, Lo sacan de circulación y lo ponen en una circulación marginal por pedido expreso de Marcos Peña", agregó.

Se ve que la palabra del ex funcionario todavía tiene su peso, ya que los años pasaron, lejos quedó del poder, pero la decisión sobre Castro se mantuvo firme. Ahora vuelve a la guerra, como Mambrú, aunque -en este caso- con la esperanza de saber cuándo vuelve. Recordemos que el ahora movilero -que egresó de la Escuela Superior de Periodismo del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires en 1975- lleva unos cuantos años en el Grupo.

Incluso, para el mismo cubrió el atentado a las Torres Gemelas, gracias a que fue uno de los periodistas argentinos que se encontraban en Nueva York ese día, razón por la cual un eventual despido y una posterior indemnización serían "imposibles" de pagar en estos días para el grupo. Sobre todo si se tiene en cuenta que María Laura Santillán viene de ganarle un juicio millonario a El Trece.

La salida de María Laura Santillán de Telenoche resultó, al menos para el público, algo muy sorpresivo. Aunque al principio desde el canal dijeron que la periodista se había ausentado porque se sentía mal, finalmente terminaron revelando que la conductora ya no iba a regresar al piso y que el formato del noticiero iba a continuar con un remplazo.

El anuncio fue hecho 18 de diciembre del 2020 y el encargado de dar la noticia fue Diego Leuco, por entonces compañero de Santillán, quien dijo al aire que el ciclo finalizaba, y que en 2021 empezaba un nuevo programa en el que conduciría él junto a Luciana Geuna. Ambos duraron un suspiro. Días después, la conductora contaba en Twitter que estaba muy triste con la decisión, sobre todo porque hacía 17 años que hacía el programa.

Sin ir más lejos, María Laura había comenzado en el ciclo junto a su ex compañero Santo Biasatti, quien en 2017 fue despedido de Canal Trece, y remplazado por Leuco hijo en la conducción. Molestos, tanto Santillán como Biasatti comenzaron sus respectivos juicios contra el canal y Telenoche en particular, y si bien él llegó a un acuerdo y se terminó llevando alrededor de 500 mil dólares en cuotas, ella fue a fondo y se llevó una cifra cercana a los 1,75 millones de dólares. Eso es lo que buscaría evitar el grupo con Nelson Castro, quien fue desplazado de la comodidad de los estudios de TN y es enviado por la señal a cubrir los eventos más peligrosos que acontecen en el mundo.