New Amsterdam: cinco cosas desconocidas de la serie del momento y cómo ver la tercera temporada

La serie New Amsterdam fue creada por David Schulner para NBC y acaba de arribar a Netflix, donde se convirtió en un éxito total y un furor en toda Latinoamérica. De hecho, en la Argentina es una de las ficciones más vistas, con sólo dos temporadas disponibles.

Lo cierto es que la historia tiene una tercera entrega donde se aborda la llegada del coronavirus, y aunque ya se publicó en NBC, todavía en la plataforma online no está cargada para ver, y no se sabe tampoco cuándo llegará. Pero, como dice el dicho: el que busca encuentra. Y, claro, los capítulos ya están disponibles en algunas páginas de Internet, así como también los "destacados" y "spoilers" que anticipan qué sucederá con los principales personajes de la tira que proyecta sumar temporadas hasta el 2023, como mínimo.

New Amsterdam tiene como protagonista al doctor Max Goodwin, un médico que llega a dirigir el hospital público más antiguo de Estados Unidos y propone una novedosa y humana visión de la medicina y el funcionamiento del centro médico.

Además de Ryan Eggold como protagonista, la serie cuenta con las actuaciones de Freema Agyeman (Dra. Helen Sharpe), Janet Montgomery (Dra. Lauren Bloom), Jocko Sims (Dr. Floyd Reynolds), Anupam Kher (Dr. Vijay Kapoor) y Tyler Labine (Dr. Ignatius “Iggy” Frome), quienes personifican a los directores médicos de los diferentes departamentos del hospital.

La ficción apunta directamente contra el sistema sanitario norteamericano y los negocios multimillonarios que lo rodean. En Estados Unidos, para recibir atención médica hay que tener un seguro. Quienes no cuentan con uno, si se presentan en la puerta de un hospital para ser atendidos, luego deberán pagar sumas de dinero desorbitantes que no tienen. Por esa razón, mucha gente sin seguro no acude a los establecimientos médicos y termina poniendo en riesgo su salud.

Los secretos desconocidos de New Amsterdam

Inspirada en una historia real

La historia que se cuenta en la serie no es solo producto de la ficción, sino que tiene como inspiración en el doctor Eric Manheimer. Manheimer fue director médico del Hospital Bellevue, el más antiguo de Estados Unidos, durante 15 años y sus fascinantes experiencias durante el ejercicio de la medicina inspiraron la serie de NBC.

Manheimer fue diagnosticado con cáncer, condición que padeció al tiempo que seguía desempeñando su profesión, y este es uno de los aspectos que muestran en la ficción.

La serie se basó en las memorias de un médico

Sus memorias, escritas en Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue, sirvieron como base para la creación de la serie, además de los 150 cuadernos que llevaba siempre consigo Manheimer.

Algunas escenas se filmaron en un hospital real

El hospital donde Manheimer trabajó muchos años, llamado Bellevue, sirvió de locación para algunas escenas de New Amsterdam.

Un productor de la serie encarnó un personaje

Peter Horton, uno de los productores ejecutivos de la serie, interpretó un pequeño personaje en la primera temporada, concretamente el de un cardiólogo que fue despedido en el episodio piloto.

Una de las actrices ya encarnó antes un papel de médica