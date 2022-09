Ni Icardi se animó a tanto: Shakira está saliendo con un ex compañero de Piqué

El escándalo de infidelidad, boliches, salidas y cuernos entre Shakira y Gerard Piqué sigue sumando capítulos. Con los protagonistas ya separados, las miradas se posaron en la aparente nueva relación de la cantante colombiana con, nada más ni nada menos que un ex jugador, e ícono, del Real Madrid, el clásico rival del Barcelona, equipo en el que milita el defensor español.

Estamos hablando del ex arquero (o portero, para nuestros amigos españoles), Iker Casillas, leyenda del arquero del "Merengue". Varios medios españoles aseguran que Shakira está en constante comunicación con Casillas, a quien conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010, como al papá de sus dos hijos. En aquel entonces, el ex arquero fue una de las figuras que le permitió a la selección española levantar su primer Copa del Mundo.

Incluso, tuvo una salvada monumental durante aquel encuentro frente a Países Bajos. Al minuto 61 de aquella final, Arjen Robben lo enfrentó y Casillas, con su pie derecho, logró evitar la caída de su arco. El resto, es historia. En ese momento, el ex arquero estaba iniciando su romance con la periodista Sara Carbonero, pero aquel romance no prosperó. El 12 de marzo de 2021, anunciaron su separación después de varios meses de especulaciones sobre una fuerte crisis matrimonial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La periodista Nuria Marín, una de las encargadas de dar a conocer a Clara Chía Marti como la flamante novia de Piqué, redobló la apuesta y detalló: “Íker le está tirando la caña a Shakira. Hace poco se quedó soltero y en las últimas semanas empezó a seguirla. Se acerca ahora a la cantante porque está sola”. Sin embargo, la colombiana sigue insistiendo en que está sola y enfocada en sus dos hijos, Sasha y Milán, fruto de su relación con Piqué.

Horas atrás, Shakira se refirió a la crisis que enfrenta con piqué en una charla íntima con la revista Elle. “Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero, en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato”, dijo antes de contar cómo todo lo que ha vivido en un corto periodo de tiempo la dejó en lo que califica como una “situación extrema”.

De acuerdo a la cantante, hubo días en los que tuvo que "recoger" sus "pedazos del suelo". "Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí. En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida (...)", detalló.

La cantante no dudó en remarcar que en este momento de su vida, al que definió como uno de los "más difíciles y oscuros" que le tocó atravesar, la música le ha "traído luz”. “Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo (...) Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”, explicó.

Durante la entrevista, prefirió no abundar en detalles respecto a la nueva pareja de Piqué, de quien se ha sabido tiene 23 años y se llama Clara Chia Martí, y sentenció: "“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo… Esto es todo lo que puedo decir. Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”.