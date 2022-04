Ni Pampita, ni la "China": la millonaria cláusula por la cual Vicuña jamás pasará por el altar

El seis de junio del 2015, sólo seis meses antes de que Carolina "Pampita" Ardohain estallara y acusara a Benjamín Vicuña de haberle sido infiel con Eugenia "la China" Suárez en el set de grabación de El hilo rojo; los padres de Bautista, Beltrán y Benicio celebraron a todo trapo en el Tattersall de Palermo sus diez años de relación. Si bien la modelo y el chileno nunca pasaron por el altar, hasta entonces eran considerados como "el matrimonio VIP" del espectáculo. Su escandalosa separación permitió, sólo tres meses después, el blanqueo de la relación del trasandino con la ex Casi Ángeles, hasta entonces negado (e incluso juró por su hija Rufina) por la propia Suárez. Pese a que ambas mantuvieron relaciones largas con Vicuña, ninguna pasó por el altar y eso no fue casual.

Doce meses después de blanquear su relación con Suárez, fueron muchos los que se sorprendieron después de que la propia actriz revelara que Vicuña le había pedido matrimonio. El mismo chileno manifestó su malestar por la publicación de la noticia que, tal como trascendió en su momento, no sólo no le cayó nada bien a "Pampita", sino que además tampoco contó con el apoyo de la familia del actor, cuyo patrimonio es uno de los más elevados del país vecino.

“Fue divino, Benja es muy romántico. Fue con todo, sí. Pero es como raro, como de las películas. Yo decía: ‘Me da vergüenza, levantate ya’. Él es más romántico”, reconoció la actriz de por entonces 25 años, que además atravesaba el quinto mes de embarazo de Magnolia. “La idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Me tengo que recuperar del embarazo. No tengo ningún apuro por casarme”, sumó, al tiempo que diferenció: “En otras relaciones me han ofrecido (casamiento) y yo prefería que no. Era más rebelde, más chica. Tenía parejas amigas que se divorciaban y la división de bienes, mucho lío. Pero con Benja pienso que estoy estable”, advirtió.

Pese a la romántica propuesta que, tal y como reveló la propia "China" tuvo lugar en uno de los campos de la familia del chileno, lo cierto es que tras el nacimiento de Magnolia no se volvió a hablar de casamiento. Cada vez que se les preguntaba por la fecha, ambos alegaban que estaban muy ocupados con sus compromisos laborales y que eventualmente darían el sí. Y así, mientras ella se mostraba relajada y despreocupada, era Vicuña el que manifestaba ya de forma expresa el malestar por las preguntas.

En abril del 2019, cuando ambos disfrutaban del éxito de Argentina, tierra de amor y venganza; fue la "China" quien, para sorpresa de muchos, volvió a hablar de la propuesta de matrimonio de Vicuña nada más y nada menos que en la mesa de Mirtha Legrand y con su pareja sentado al lado. Un dato no menor: Suárez fue pareja de Nacho Viale y la relación con su familia política se quebró tras la ruptura por los rumores de infidelidad con Nicolás Cabré, con quien luego formalizó su relación y fue mamá de Rufina.

"Contá cuando se te declaró, cuando se quería casar", chicaneó Mirtha, ante la incómoda mirada de Vicuña. "Fue tan lindo que, ¿por qué no contarlo?", respondió la "China", quien volvió a relatar cómo fue la tarde en la que se iba a ir a dormir la siesta y su pareja la sorprendió pidiéndole matrimonio. "Es la primera vez que hablo de esto, estoy nervioso", sumó Vicuña. La "Chiqui" no perdonó y le preguntó si había sido en el campo de su madre, ante lo cual el chileno respondió con una afirmación.

Durante ese tenso pasaje de la entrevista, Vicuña le recordó en vivo a la "China" que lo había acusado de ser "mamón", por el fuerte vínculo que mantiene con su madre. "Es una mujer espléndida, yo la conocí", aportó Mirtha. "Es divina, es un amor", sumó Suárez, pese a que en la actualidad se sabe que nunca tuvo un buen vínculo con su ex suegra y que fue precisamente ella quien le habría bajado el pulgar al casamiento entre Benjamín y la actriz.

En septiembre del 2020, después de superar un sinfín de crisis y sólo dos meses después del nacimiento de Amancio, la "China" confirmó que la boda se había suspendido. “¿Te vas a casar vos al final?", le preguntó "Marley" en una entrevista. “Ya está, ya fue. ¿Para qué?”, respondió la actriz, de manera contundente y agregó que la pandemia del coronavirus fue “una buena excusa” para asegurar que finalmente no pasarán por el altar ni por el Registro Civil. “Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta”, sostuvo.

Si bien Marley entendió las razones detrás de la decisión de no contraer matrimonio, se sorprendió al escuchar una de las razones que motivaron a La China a decidir no caminar hacia el altar: "Sí, y después divorciarse es un lío", agregó la pareja de Vicuña, a lo que el conductor de Telefe le respondió entre risas: "Pero no te vas a divorciar. Si te casás es para siempre".

Pero, ¿por qué no pasaron por el altar? Por fuera de la mala relación de Isabel Luco Morandé con la "China", en las últimas horas los medios chilenos dejaron trascender que la madre de Vicuña le habría exigido a su hijo que no pasara nunca por el altar, para resguardar así lo máximo posible el millonario patrimonio familiar. En efecto, aunque el propio Benjamín lo desmintió en dos oportunidades, la ex suegra de la "China" habría contratado a tres abogados para recuperar la casona de más de un millón de dólares que Vicuña había comprado (con dinero de su familia) para "darse una segunda oportunidad" con Suárez.