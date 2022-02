"¡No tenés respeto ni por los muertos!": la bronca del sobrino de Gustavo con Felipe y Martita

Siguen las esquirlas mediáticas y familiares después de que se confirmó el suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus mellizos, Marta y Felipe. Después del duro posteo que los adolescentes de todavía 17 años publicaron tras la muerte de quien fuera su padrino, el sobrino de Gustavo estalló por la frialdad y los reclamos que le hicieron y los acusó de haberlo abandonado.

La primera reacción de Nicolás fue compartir el video que publicó Felipe, en el que aseguró que su padre no iba a recibir con los brazos abiertos a Gustavo. "¡Ni respeto por los muertos tenés!", le espetó en una historia de su cuenta de Instagram.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego, el sobrino compartió una foto de la última Navidad que compartió junto a su tío y le dedicó una sentida despedida, en la que aprovechó para volver a cargar contra los hijos de Ricardo.

"Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos porque estabas 'solo' como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio. No te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor", publicó.

Cabe señalar que Martínez había sido diagnosticado con un principio de alzhéimer y atravesaba una dura depresión. En sólo una semana los hijos de Ricardo cumplirán 18 años y eso implicaba el fin de la tutela judicial. "Me quedo sin casa", le habría advertido a su entorno, después de que Felipe y Martita confirmaran su decisión de radicarse en el extranjero.