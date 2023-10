Ni un minuto de paz: Cubero denunció a Nicole Neumann por "estafa procesal"

Si en algún lugar se busca el significado de “paz” puede explicarse de distintas maneras, pero nunca relacionarse con dos personas que pasaron de serlo todo, de amarse y formar una familia con tres hijas, al odio y terminar en la Justicia por diversos inconvenientes: Nicole Neumann y Fabián Cubero. Una novela que ya lleva más de seis años y que nunca termina. Denuncias van, denuncias vienen y por supuesto, sólo los de afuera se entretienen.

Fue en el 2017 cuando ambos anunciaron la separación y a partir de ahí comenzó una guerra sin fin. Se terminaron los actos escolares en conjunto, los cumpleaños familiares, las fiestas y la buena relación de dos personas que quieran o no, estarán entrelazadas por el resto de su vida desde el momento en que decidieron tener tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

Poco pareció importarles porque lejos de tener una separación en paz, su relación se volvió cada vez peor e incluso, todo se volvió más caótico cuando al poco tiempo de la ruptura, el ex jugador de Vélez decidió rehacer su vida con Mica Viciconte, con quien hoy tiene un hijo llamado Luca. A raíz del comienzo de aquella relación, los celos de la modelo explotaron y desde aquel momento, nunca más pudieron vivir tranquilos.

Denuncia va y denuncia viene, a tal punto de que ninguno de los tres puede hacer mención del otro ni en medios de comunicación ni tampoco en las redes sociales. En un momento, llegó a ser tan fuerte todo que hasta Neumann le había prohibido a sus hijas que tuvieran contacto con Viciconte, incluso cuando iban a la casa de su padre, por lo cual complicaba aún más la relación de las niñas con la pareja de Cubero y el bienestar de la familia.

Pero cuando las aguas parecían calmarse y finalmente la ex Combate había logrado poder tener contacto con las hijas de “Poroto” sin tener problemas de legales, más allá de seguir con la Justicia en el medio porque no pueden mantener ningún tipo de contacto entre los tres adultos, todo resultó volverse peor para la modelo vegana porque sintió que poco a poco, las niñas comenzaron a desprenderse de ellas y eligieron posicionarse del lado de su padre.

La primera que tomó la decisión fue la más grande, Indiana, que pocos días atrás cumplió 15 años. Fue hace prácticamente un año cuando planteó la idea de irse a vivir con Cubero y Viciconte, porque su relación con la jurado de “Los ocho escalones”, estaba totalmente rota, a tal punto de que se llegó a poner en dudas la presencia de Neumann en la mega fiesta que planean prepararle por su cumpleaños.

Y sin dudas que vivir sin su hija adolescente le tomó un gran dolor de cabeza a la blonda, pero lo peor que le pudo haber pasado es la elección de preferir vivir con Viciconte antes que con ella e incluir vacaciones, convivencia, cenas y paseos en una familia que se ve totalmente ensamblada, y más teniendo en cuenta que ahora también cuentan con un hermanito.

Para colmo, la influencer deportista dejó atrás los rencores y hasta exclamó en varias ocasiones que a las tres hijas de su marido las quiere como si fuesen propias, debido a la convivencia y al lazo familiar que los unirá de por vida. De hecho, pocos días atrás, cuando fue consultada sobre la interna que sobrepasan Neumann e Indiana, que la ubica a ella en el medio, contestó: “Yo nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas. Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”.

Ahora, la modelo tendrá dos tareas más para ocuparse y no sólo que son totalmente complicadas, sino que además, no se las esperaba y podría abrir de nuevo la puerta de la guerra familiar. En primer lugar, Allegra, la hija del medio, querría seguir los pasos de su hermana y pasar a convivir con su padre, algo que marcaría mucho más la distancia con su madre, y en segundo lugar, Cubero se cansó y volvió a demandar a Neumann.

¿Cuál es el motivo de la denuncia? Según pudo detallar el periodista Pampa Mónaco, la caratula de la demanda realizada por el ex futbolista lleva el nombre de “Estafa procesal” y proviene de un antepasado que tuvieron dentro de la Justicia en una de las tantas veces que tuvieron que atravesarlo.

Asimismo, Mónaco amplió la información y detalló: “Se trata de un delito de tipo penal que supone la manipulación o creación de pruebas falsas para convencer al juez y torcer un proceso judicial”. Si bien no salieron a la luz aquellas pruebas con los que Neumann quiso realizar maniobras en las causas judiciales, sí es un hecho de que Cubero volvió a hartarse y debió tomar cartas en el asunto.

Para colmo, todo esto se veía venir porque pocos días atrás, Viciconte fue parada de improvisto para una nota y al consultarle cómo está, aseguró que le “encantaría” tener una vida de “paz” pero que a esta altura es imposible, dando a entender que se venía una nueva guerra. Ahora, se conoció la nueva denuncia de Poroto, que afirmaría completamente que la tranquilidad entre ellos nunca va a existir.

“Yo estoy con Fabi hace más de seis años y medio. Con eso te digo todo. Me encantaría tener paz. Me encantaría estar tranquila. Pero a veces no es tan fácil y las cosas no se dan como uno quiere. A veces es más difícil de lo que uno piensa. Creo que cualquier persona quiere vivir en paz. De mi lado, yo pienso así. Pero a veces no se puede”, había declarado.