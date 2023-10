Nicki Nicole destrozó a Peso Pluma: “Imagínate si vos todos los días salís con un perro”

“Tengo novia”, había confesado Peso Pluma (en los Latin Billboard 2023) el cantante mexicano que la rompe con cada nueva canción que produce y publica. Esa declaración confirmaba a muchos su relación para nada secreta con Nicki Nicole, la rosarina que se ganó la fama con su música y su personalidad deslumbrantes.

Esta no es la primera ni la última declaración de amor que ambos cantantes se realizan en público. De hecho se los vio viviendo una película de amor romántico: de la manito por los parques de Disney, con espectaculares looks caminando por las calles de Guadalajara, bailando como enamorados en boliches…

El mexicano sin embargo, es el más aguerrido y el más que demuestra más su amor: le tiró un besito en uno de sus recitales que fue recibido con sorpresa por Nicki. Y hasta le mandó un tremendo altar de rosas blancas para su cumpleaños con la inscripción “Feliz cumpleaños bella”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Dicen que cuando suena el río es porque piedras trae pero, en este caso nadie habló de nada y eso es lo que sorprende. Es que ni Nicole Denise Cucco (Nicki Nicole) ni Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) confirmaron su relación.

¿Será porque la argentina acaba de terminar su relación con el rapero Trueno? O tal vez, simplemente quieren vivir una relación sin ataduras, muy lejos del amor romántico que, según el Albert Einstein College of Medicine “dura alrededor de 28 meses y en relaciones a largo plazo, 4 años” ¿Para qué engancharse tanto entonces?

Al menos eso denotan las palabras de la creadora de “Colocao” durante una entrevista repleta de mexicanos en el canal de YouTube “Podcast El Despelote”. El influencer y conductor le mostró en la transmisión un episodio en el que los cantantes están a los besos. Nerviosa, la rosarina quiso despegarse del romance y no le salió para nada bien.

“Imagínate si vos todos los días salís con un perro”, dijo divertida sin darse cuenta de que la iban a lapidar. Y siguió inocentemente: “Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es normal”.

Ante el griterío en el set, Nicki explicó: “No estoy diciendo que seas un perro, Hassan” y siguió aclarando: “Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero” ¡Directo al friendzone!

La locura desatada en las redes sociales que, se tomaron muy a pecho los comentarios de Nicki, fue furor. Algunos se enojaron porque pensaron que la argentina se había pasado tres pueblos con lo que decía, mientras Peso Pluma muere de amor.

Nicki lo dejó claro, se están conociendo pero sin presiones, muy lejitos del amor romántico: “Nos estamos conociendo, todo re piola. Y la gente obviamente va a decir, ¿Qué onda?”. Explicó pacientemente: “Siento la verdad que es un poco difícil con la vida que tenés como conocer a alguien y que la gente no lo sepa. A mí en lo personal no me molesta y todo bien”.

Y para terminar, la argentina mandó de nuevo a la zona de amigos a Peso Pluma: “La realidad es que somos amigos, está todo piola. No hay leyes ni nada y yo no tengo drama”.

Con quién te metiste Nicki: Peso Pluma y sus conflictos con la ley

¡Salí de ahí Maravilla! Gritaron las redes cuando Peso Pluma fue tendencia por sus conexiones con líderes de un cartel mexicano, uno de los más peligrosos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 14 de septiembre de 2023, recibió una amenaza tremenda en la que lo instaban a que no toque en Tijuana el 14 de octubre…. El cartel que más que cartel era un pasacalle contenía la leyenda: “Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madre”.

Faltan solo tres días para esa fecha y hasta el momento del cierre de la edición de esta nota, no hubo más novedades sobre la causa que ya está en manos de la Justicia mexicana que investiga las causas y el o los autores de tremenda amenaza.