Nicki Nicole habló de su amor por Lali, su futuro musical y el regalo que le hizo a Tini por su cumpleaños

La paz, tranquilidad y amistad que se vive entre las cantantes argentinas es un hecho. La competencia quedó en el pasado y hoy en día, lejos de eso, son partidarias a difundirse recíprocamente su material musical y hasta se muestran por fuera de las cámaras en reuniones, boliches y hasta cumpleaños juntas. Esta vez, el claro ejemplo es sobre dos de las grandes estrellas que tiene hoy la música del trap y reggaetón: Nicki Nicole y Tini Stoessel.

Si bien no tienen ninguna canción juntas, se han mostrado en diferentes ocasiones compartiendo el mismo círculo íntimo y hasta la cantante del trap fue invitada al cumpleaños de Tini, en una mega fiesta bailable, con lujos, pileta y cientos de invitados que la acompañaron en lo que fue su celebración por los 26 años.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, sobre eso, en una entrevista con Matías Martin, en su programa “Todo Pasa”, Nicki Nicole, que acaba de estrenar su tercer disco llamado “Alma” y a la vez anunció que tocará el 26 de agosto en el Movistar Arena, contó cómo fue el momento en el cual tuvo que decidir qué regalarle a la Triple T en su cumpleaños y de qué manera afrontó el desafío de obsequiarle algo a alguien que probablemente ya lo tiene todo.

“Sobre los regalos yo soy más de ir y decir ‘vamos, comprate algo’. No soy tan buena regalando, pero prefiero darle a la persona lo que necesita”, manifestó.

“Por ejemplo, el otro día fue el cumple de Tini y no sabía que regalarle. Le compré un tocadiscos. Es como medio una bandeja, todavía no se lo pude dar porque al cumpleaños no le podía caer con la caja esa y le dije ‘amiga te lo doy otro día’ y ahora ella está en España así que está el regalo esperándola. Yo creo que está bueno, es un buen regalo. No fue un pasa manos, lo compré. Podría pasar, pero lo compré”, aseguró entre risas.

Lo cierto es que el cumpleaños de la cantante fue el 21 de marzo y una vez que terminó con los festejos, se fue de gira con su show y su nuevo álbum “Cupido” y posteriormente se instaló en España para convivir con Rodrigo De Paul ante los rumores de crisis. Por ahora, no comentó cuándo tiene pensado regresar al país.

Por otra parte, también se refirió acerca de la obtención del Mundial y qué tanta cercanía tiene ahora con el fútbol, ya que no es una de sus pasiones aunque el mismo deporte le dio la oportunidad de estar presente en la fiesta de Lionel Messi y de los campeones del mundo.

“Me re conmovió y eso que no los conozco. Es como que los adoras un montón. Después de todo, para mí, siento que ellos ahora son familia de todos, los defendimos a muerte y me encanta como somos los argentinos, defendiendo nuestra patria siempre”

Sin ir más lejos, no dejó de nombrar el momento que vivió su gran amiga Lali Espósito, tras cantar el himno en la final del Mundial, con quien comparte una amistad desde hace años y a quien confesó que admira profundamente. “De más está decir que cuando la vi a Lali cantando el himno, yo era el meme del señor vestido de Argentina saliendo a la calle a revolear la bandera. Fue todo muy loco, lo que pasó con Argentina y como conquista el mundo de todas maneras”, sostuvo.

En la misma línea sobre el cariño y la pasión que tienen los argentinos sobre sus ídolos, lo reflejó también a nivel artístico. “Lo veo similar como los artistas y el fanatismo. Hay un level increíble. Es lo mismo que en el fútbol. Los argentinos con los artistas están súper picantes. Los defienden a muerte, me encanta. Defienden a muerte y eso me pone muy feliz. Lo llevan a todos lados. A mí me pasa con los shows, yo toqué en Suiza y había argentinos, o sea en todos lados están ahí, copando, acompañando”.