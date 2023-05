Nicki Nicole habló por primera vez de su separación de Trueno: "Elegí hacer catarsis"

El 18 de mayo Nicki Nicole estrenó su tercer disco llamado “Alma”. El mismo, fue creado a base de experiencias propias y de un dolor que le tocó atravesar de lleno, en el cual se inspiró: su separación de Mateo Palacios, más conocido como Trueno. La relación con el cantante duró un poco más de dos años, aunque ellos apostaban que iba a ser para siempre. Anillos de compromiso y declaraciones de amor, era lo que más mostraban de su vínculo.

Sin embargo, en diciembre comenzaron a circular fuertes rumores de que su vínculo había terminado y si bien ellos decidieron evitar comunicarlo y expresarse sobre eso, sus fans se dieron cuenta a través de las pocas interacciones que había entre ambos. Ya no posteaban fotos juntos, no había comentaros ni likes por parte del uno hacia el otro y el quiebre final se dio cuando salió a la luz que se dejaron de seguir.

En marzo, Nicki lanzó una canción llamada “No voy a llorar”, en el cual comenta que no va a llorar por un amor del cual se convenció que ya no era para ella. Además, al final del videoclip, mientras canta y llora a la vez, se larga a llover y en el cielo se refleja un trueno, dando a entender que todo estaba dedicado a él.

Aun así, los dos siguieron en la misma línea: ninguno declara nada del otro y ninguno habla de la separación. Pero, en una entrevista con Luzu TV, la trapera presentó este nuevo álbum y no sólo detalló de qué se trata cada canción y cómo se inspiró para hacerlo, sino que por primera vez habló sobre la separación y dio por confirmada la ruptura.

Al comienzo, aseguró que Alma surgió desde el dolor y los sentimientos que estaba atravesando en el momento. “Sentía que en mi mente estaba piola, pero había algo que me estaba pasando. Había cosas que yo no estaba diciendo y que las encontré en el estudio. Elegí hacer catarsis”, manifestó.

Si bien cuenta con muchas canciones que hablan de dolor, desarmor, de olvidar, superar y no llorar, hay una en especial que habla directamente sobre lo que espera luego de su separación: que llegue otra persona a su vida. La misma se llama “Se va 1 llegan 2” y es eso lo que quiere que pase.

A la hora de hablar y describirla, sostuvo que es un nombre “polémico” pero que le sirvió como lección en su vida. “Ese nombre lo elegí porque yo soy mucho de que me gusta estar de novia. Y siempre como que, las relaciones se terminan y es un gran duelo para mí. Me lo tomo muy en serio”, expresó.

Sobre sus ganas de que vuelva aparecer alguien en su vida, para poder apostar otra vez a una relación amorosa, sentenció: “Desde chiquita que mi mamá, mis amigos, todos me decían ‘vos tranquila, se va uno y van a llegar dos; tres’. Siempre me decían eso y es como una frase re de mi cabeza, siempre uno se intenta auto convencer cuando termina una relación y digo, bueno, ahora tranca que va a llegar… no llega nadie, pero en mi mente va a llegar”.

“Me sirvió ponerle ese nombre al tema porque siento que es algo que se re dice. Es como una ley”, concluyó.

Pero parece que el código de silencio que estaban manteniendo junto al creador de “Dance crip”, llegó a su fin porque la semana anterior, él también rompió el silencio por primera vez y habló sobre ella.

Luego de haber ganado el Gardel de Oro por su último disco “Bien o mal”, mediante una entrevista fue consultado directamente por Nicki Nicole con el lema de que ya no están juntos.

“Es una artista muy respetada y muy talentosa. Creo que, en lo que ella hace y en su género, siempre le va a ir muy bien por la fuerza que tiene y por cómo representa al grupo de las mujeres. Siempre mucho respeto y admiración por el talento indiscutible que tiene”, asentó.