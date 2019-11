Nicolás Cabré reveló cómo fue la operación de Rufina y cómo vivieron esos momentos con la "China"

El pasado 11 de octubre, Rufina Cabré Suárez debió ser operada en una clínica del barrio porteño de Coghlan de una hernia inguinal. La pequeña entró a quirófano acompañada por sus padres, Nicolás Cabré y Eugenia "la China" Suárez, mientras que Laurita Fernández, novia de su papá, los acompañó durante la breve internación. El actor reveló todos los miedos que tuvo en ese momento y contó cómo está hoy de salud su hija.

"Rufi está perfecta", aclaró de inmediato en un mano a mano al portal Ciudad. "No es lo más agradable del mundo entregarla, que la duerman y la operen. Igualmente, son cosas que uno tiene que pasar a veces y es parte de aprender y de ser padre", sumó.

Si bien la operación fue programada, los miedos se instalaron: "Es sentir eso: los miedos y el amor, que te hacen tener ganas de decir: 'No, operame a mí'. Pero fue menos grave de lo que imaginaba y Rufi está perfecta. La operación fue ambulatoria y todo está bien".

Es un golazo saber que ahora nos vamos a hacer temporada, que vamos a estar en la playa y vamos a seguir compartiendo con Laurita"

El actor protegoniza el thriller Tu parte del trato y encabeza la obra Departamento de soltero. Pese a su cargada agenda, Cabré reconoció que no aceptaría una tira diaria. ¿El motivo? Nada más y nada menos que su hija. "La tira te quita mucho tiempo. En este caso fueron dos meses y medio de mucho trabajo (por las grabaciones del thriller), donde trato de no dejar de llevar a Rufi al cole, me gusta estar y formar parte de eso. Rufi también estuvo conmigo y me acompaña. Pero sí, la tira te lo imposibilita directamente, te hace la vida más difícil y es un año entero. Esto lo prefiero más. Hoy por hoy, la vida me pasa más por ahí, que por estar encerrado un año entero adentro grabando. Terminan no cerrándome los números".

El actor firmó contrato para llevar a Mar del Plata la obra que protagoniza con Laurita. Compartir cartel con su novia es algo que no genera conflictos en la pareja. "Para mí es hermoso saber que ahora me voy y la veo en el teatro. La veo hacer algo tan hermoso como lo que hace, que me permito separarla y verla. Es hermoso, para mí es un golazo saber que ahora nos vamos a hacer temporada, que vamos a estar en la playa y vamos a seguir compartiendo. Son horas de vuelo. Soy feliz levantando la cabeza y teniéndola ahí en el escenario".

Consultado sobre los constantes rumores de embarazo, Cabré no esquivó el tema, reiteró sus ganas de tener un hijo con Laurita y bromeó: "Los rumores van a seguir. En algún momento la van a pegar".