Nicolás Di Piace y Julia Tozzi en BBN: De un casting a ser protagonistas y dirigidos por Fer Dente

Cuando “Heathers” se transformó en un hecho en el país y se llegó al acuerdo de que Fer Dente sea el director de la obra, tuvo muy en claro lo que quería hacer: un elenco en el cual todos estén debutando en un teatro de cierta magnitud como lo es el Opera. En ese caso, llamó a Sofi Morandi como la única famosa, le acercó la idea a su pareja, Nicolás Di Piace, y abrió un casting en el cual se anotaron más de 6000 personas. Entre ellas, Julia Tozzi.

“No sabía que toda mi vida quería ser ese personaje”, comentó Di Piace a la hora de hablar con BigBang. Es que el actor juega con uno de los roles más importantes en la obra: tiene su propia canción llamada “Paz mental”, es uno de protagonistas y se enamora perdidamente de Tozzi. Aunque más allá de todo lo que le gusta y emociona del estar en la obra, una de sus partes favoritas es que justamente quien cumple el rol de jefe y director es Dente, su pareja de hace más de dos años.

-¿Cómo estás atravesando este momento?

-Muy contento, feliz, ansioso, un cóctel de emociones tremendo, pero bueno ya está. Queremos que la gente conozca esta obra.

-¿Qué sensación te genera el pensar en el Teatro Opera lleno, las cámaras prendidas y la gente mirándolos?

-Todo es una locura, difícil de caer. La marquesina, el Teatro Opera icónico en los musicales, creo que todavía no caigo la verdad.

-Hay muchos de los chicos que nunca estuvieron en una obra de tal coyuntura y vos sí en ese caso... ¿Crees que podes aportar algo desde ese lado?

-Sí, creo que todos teníamos algo para aprender en este proyecto. Para todos era un desafío, era algo que nunca habíamos hecho para muchos desde algún otro lugar, Fer la primera vez dirigiendo, otros la primera vez protagonizando, la primera vez en un espectáculo comercial, así que creo que todos teníamos algo para aportar.

-¿Te esperabas tener el papel protagónico que te tocó?

-Fui uno de los pocos que le acercaron la obra y que le dijeron 'Te imaginamos en este personaje, junto con Sofi Morandi y Flor Anca entonces cuando conocí la obra dije '¿Qué? Ya ¿Cuando? Mañana, si es por mí'.

-Ni lo tuviste que pensar...

-Si, es que o sea era una obra que no conocía y cuando la descubrí dije 'ah no sabía que toda mi vida quería ser ese personaje' me pasó eso.

-¿Qué es lo que más te gusta del personaje que haces?

-Creo que lo que más me gusta es que se va develando. No es como un personaje quizás tan estereotipado. Es como que tiene capas y se va como abriendo y eso es re interesante de interpretar. Hay algo que hasta el mismo lo sorprende de lo que está haciendo. Y enamorarme de Julia Tozzi todos los días es muy fácil. Diosa, archimega talentosa y es un placer trabajar con ella.

-Y el condimento especial del director...

-Condimento especial el director Fer Dente, mi novio. Pero bueno, ya habíamos trabajado varias veces juntos así que nada, compartimos la misma pasión, tenemos como esa locura compartida por lo que hacemos asi que nada, muy contentos.

-¿Cómo es un poco el hecho de ser pareja pero que también sea tu jefe? ¿Se tiene que poner serio a veces?

- Por momentos sí. Me dice 'Bueno, bueno, ya está. Vos tenes que preocuparte por lo tuyo" y yo le digo, 'Che... tal luz' y me dice 'No, no me hables de la luz de otro'. Pero bueno, es ese fanatismo que compartimos, esa pasión y bueno, muy contentos los dos de poder estar acá en el Opera.

-¿Siguen hablando de la obra cuando salen del teatro?

-Depende el día. Ahora es muy difícil no hablar del tema, pero sino a veces es como que 'Bueno, es fin de semana' y no hablamos del tema pero estamos muy felices de vivir esto.

-¿Te gustaría formar parte de otras obras acá de Buenos Aires?

-Sí, ni hablar. Es una oportunidad hermosa la que me dieron, hoy en día muy concentrado en esto. Cuando empezamos a ensayar dije 'No quiero hacer ninguna otra cosa más' para enfocarme acá y tengo la cabeza solo acá.

-¿Tuviste que dejar de lado el modelaje para la obra?

-Lo de modelo es como un choreo, nunca me describiría como modelo. Es más Instagram, redes sociales, influencer me queda enorme pero sí es que hago las cosas que me gustan y me divierten, no es que tengo la intención de hacer un reel porque es tendencia. Eso no me sale.

Julia Tozzi en el papel de “Verónica”

La joven de 28 años reconoció que su llegada a la obra fue producto de “un día más en la oficina”. Se enteró del casting a través de Instagram y sin pensarlo agarró sus cosas, cargó su mochila y se presentó. “A veces algunos salen, pocos, y otros no y este salió”, aseguró. Tocada por la varita mágica, se presentó junto a las miles de personas de Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires, y aunque todavía le cuesta caer en la realidad, se ganó ella sola tener el papel principal de Heathers.

Dentro de toda la emoción y del “shock” –así es como lo manifiesta- que le genera poder participar de una obra así, contempla el extra de poder ser dirigida por una persona la cual admiró durante toda su adolescencia. A sus 15 años se compró una entrada para ver “Despertar de primavera”, protagonizada por Dente, y al salir rompió en llanto de la emoción y de las ganas de que algún día ella también pueda estar arriba de un escenario cumpliendo un sueño así. “Por dios yo quiero hacer algo así alguna vez”, proyectó y el día llegó.

-Sos una de las seleccionadas sin experiencia previa en una obra así...

-Un poco de experiencia previa tuve pero nunca una obra de esta envergadura ni un rol tan grande, pero bueno, un poco de nervios, un poco de sentir bastante responsabilidad y muy contenta.

-¿Cómo fue el casting? ¿cómo te atreviste a participar?

-Me llegó la información como a todos, la vi a través de Instagram y fue un día más en la oficina para un artista ir hacer casting. A veces algunos salen, pocos, y otros no y este salió así que, qué increíble.

-¿Te esperabas tener un papel tan protagónico?

-No, para nada. Porque además uno nunca sabe cómo son las producciones y que es lo que va a pasar, a quien van a elegir, si van a llamar a alguien porque por ahí tiene más exposición o si tiene más experiencia entonces siempre uno va a ver lo que tienen para ofrecer y lo que tengo para ofrecer yo.

-¿Cuándo te avisaron que ibas a tener ese papel?

-Fue en ese mismo momento. De hecho está grabado, estábamos todos ahí y empezaron a decir 'Ustedes son el elenco... vos sos tal, vos sos tal y vos sos la protagonista' y bueno, una locura.

-La emoción a flor de piel...

-La emoción a flor de piel y también como el shock. Yo lo viví como en un shock durante bastante tiempo. Me está costando todavía caer y me costó mucho caer en lo que estaba pasando. Como que no entendía. Me decían 'felicitaciones' y yo como que veía más la emoción en los demás y yo tipo toda tímida 'si, si... no sé, no entiendo'. No caía.

-Y ahora... ¿Cómo es tu día a día? Supongo que tu vida también cambió.

-Si, muchísimo. Durante los ensayos hubo algunos días más tranquilos, otras semanas más intensas pero ya las últimas dos o tres semanas una rutina distinta porque ahora cambiamos y estamos ensayando a la noche, pero antes que ensayábamos a la mañana era una rutina de llego a mi casa, a las 20 horas ceno, a las 22 me voy a dormir, a las 7 me levanto, a las 9 estoy en el teatro y así en loop. Mi familia y mis amigos ya no se acuerdan de mi cara pero bueno, me bancan un montón.

-Y así como te bancan se van hacer presentes acá...

-Van a venir todos, obvio.

-¿De qué manera te preparas para un Teatro Opera lleno?

-La verdad, no estoy pensando mucho en eso porque me agarran muchos nervios. Estamos muy concentrados en las cositas que faltan y los detalles que tenemos que armar y estamos tratando como de ir día a día para no abrumarlos.

-¿Ya lo conocías más allá de la televisión a Fer Dente?

-Sí, yo era súper fan de él. De High School Musical, en Despertar Primavera, el otro día me acordaba que cuando lo fui a ver yo tenía 15 años y terminé la obra llorando y más allá de la obra, que también lloré por eso, lloré sino porque decía 'Por dios yo quiero hacer algo así alguna vez' y bueno, se me dio. Es increíble.

-¿Cómo es Fer Dente en la realidad por fuera de la televisión y los escenarios?

-Algunas veces nos habíamos cruzado, tal vez ya nos habíamos saludado, ya habíamos tenido algún contacto entonces no fue tan fan con actor pero es una presencia fuerte.

-¿Qué tanto de verdad tiene que en uno de los primeros ensayos les preguntó el signo de zodíaco a cada uno?

-Mucha verdad seguramente, no me acuerdo bien ahora pero nos ha preguntado muchas veces a todos por nuestros signos.

-¿Cómo se dio eso?

-Fue simplemente 'vos de qué signo sos? Tal' (Risas) y nos señalaba.

-¿Y les daba alguna devolución?

-No no, ninguna devolución. Es como que lo aceptaba y nos miraba como investigando.

-¿Y dijo cuál era su preferido?

-No, nada... un misterio.

-¿De ahora en más te gustaría que esto sea un puntapié para poder estas en otras obras de este estilo?

-Ojala. Lo que más deseo, ojalá que se dé. Que así sea.

-¿Tenes alguna obra o algún director en especial con el cual te gustaría actuar?

-La verdad es que me gustaría hacer los Miserables, siempre fue una obra que me gustó mucho.

-¿Y compartir elenco?

-Ay... nunca lo pensé. La verdad es que nunca lo pensé porque tuve la suerte de tener y compartir elenco con gente muy grosa y con amigos que en ese sentido estoy muy contenta.