Nicolás Occhiato, de ganador del Bailando 2019 a lanzar su propia productora

Se puede decir que Nicolás Occhiato nació por y para la televisión. Su primera aparición en cámara fue cuando se unió al programa Combate, que se emitía por Canal 9, y que lo catapultó a la fama de la mano de su ex pareja, Flor Vigna. En ese programa logró conseguir una gran cantidad de seguidores conocidos como "occhiatistas", que desde entonces lo apoyan en toda su carrera.

Luego de algunas campañas de publicidad y tras haber estado en la conducción de los programas Tenemos wifi (NET TV), Somos muchos (Rock and Pop) y Fuera de eje (Fox Sports), Nico logró tocar el cielo con las manos al conseguir su primer título en el Bailando 2019. Aquella final tuvo un condimento especial, ya que logró vencer a Vigna, que venía de ser bicampeona del certamen, con el 50,08% de los votos de la gente y bajo un promedio de 20 puntos de rating.

Ese fue, tal vez, el empujón que necesitaba para que, pandemia de por medio, incursionara con su propio proyecto: "LUZU y “LUZU TV". Se trata de una productora de contenidos “in house” y para terceros, y una señal digital multiplataforma que, si bien tendrá una estructura de programación similar a la televisión tradicional, busca convertirse en un medio de comunicación "innovador con los códigos y las libertades" que habilita la virtualidad, según el propio Occhiato.

Actualmente, cuenta en su grilla con el ciclo “Nadie dice Nada”, que acumula casi un millón y medio de visitas en Youtube y promedia las cuarenta mil visitas mensuales en su formato podcast en Spotify. “Estoy muy feliz y entusiasmado de haber concretado este sueño, que también supone un gran desafío en estos tiempos", sostuvo Occhiato al ser consultado sobre su emprendimiento por partida doble.

En ese sentido, explicó que LUZU TV busca "ser un medio de comunicación diferente e innovador, con las libertades del mundo virtual, que además será un nuevo espacio de trabajo para otros artistas y comunicadores, en un contexto donde la actividad se vio muy afectada". "Me siento muy afortunado y agradecido de tener la posibilidad de emprender en el ámbito audiovisual de la mano de ´Fuega´", señaló.

Y agregó: "Se trata de un grupo humano increíble, que confió en mí y me ayudó a impulsar este proyecto. Y hago extensivas las gracias a cada uno de los compañeros con los que he trabajado desde mis primeros pasos en la tevé, que me guiaron y brindaron los conocimientos y las herramientas para formarme en esta hermosa profesión”.

Antes de su irrupción en los medios en 2014, Occhiato trabajó como repartidor de pan y materiales para la construcción en un pequeño camión. Luego, se animó a la abogacía;, trabajó en un bingo y fue extra de televisión hasta que una señal inesperada lo encaminó a su destino: se presentó y quedó en el casting para participar de un programa cuyo eje central era la destreza física (que, paradoja, no era su fuerte).

Todas estas piezas de su pasado, junto al apoyo incondicional de su familia -nació en el seno de una familia con raíces italianas y creció rodeado de costumbres y tradiciones- lo ayudaron a encontrar su camino. LUZU nació en sociedad con “Fuega", productora e incubadora de contenidos digitales, y le debe su nombre a Villa Luzuriaga, la ciudad natal de Occhiato.

LUZU TV cuenta en su grilla de programación con el ciclo “Nadie dice nada", un magazine con estructura radial conducido por el propio Occhiato acompañado de Naty Jota y Flor Jazmín Peña, su partenaire durante su consolidación en el Bailando por un sueño 2019, y que cuenta con un promedio de un millón y medio de visualizaciones mensuales.

Al mismo tiempo, según trascendió en las últimas semanas, Occhiato también prepara su incursión a Telefe de la mano de Zaira Nara: ambos conducirán El último pasajero, el programa que estuvo al frente de Guido Kaczka durante más de 9 años y que regresará a la pantalla chica una vez termine La Voz Argentina. Se trata del ciclo en el cual grupos de jóvenes competían para ganarse un viaje de egresado.

Sin embargo, se trata de una nueva versión del popular ciclo de viajes, ya que ahora serán dos las personas que estarán al frente del mismo y no tendrá la marca personal que le supo dar el actual conductor de Bienvenidos a Bordo (El Trece). A pesar de esto, estará detrás de cámara, ya que será su productora Kuarzo la que lleve adelante la nueva edición del programa que ahora tendrá aire en el canal de ViacomCBS.