Nicolás Pauls en BBN: de su rol como padre, a la mirada sobre lo paranormal

"Ser actor es dejar de ser vos por un rato", describe Nicolás Pauls en diálogo con Big Bang a la hora de contar los motivos por los cuales disfruta y adora la profesión que eligió hace más de dos décadas. A la espera del estreno de la película argentina Unicornio, que narra la historia de cuatro mujeres que deben enfrentarse a diversas problemáticas de la sociedad y se unen para poder salir adelante.

En un mano a mano, el actor repasa su carrera como músico solista, un programa dedicado a historias paranormales, una obra de teatro en Avenida Corrientes y como si fuera poco, su rol de padre sumamente presente.

El camino del arte lo llevó a descubrir múltiples lugares y entendió que lo que más le gusta es poder dejar de ser él mismo por horas para ponerse en la mentalidad de otros personajes, lo cual denomina como una "aventura". Aún así, dentro de la interpretación y de jugar a ser distintos roles, se topó con otras realidades: nuevos desafíos en su vida: música, producción, conducción y escritura.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Uno de los mayores desafíos que se le presentó fue el hecho de conducir un programa donde sólo se hablen de historias paranormales en famosos edificios pertenecientes a la política argentina. Así creó una especie de serie y documental, que ya lleva dos temporadas y tiene en mente que sean muchas más, recorriendo diversos lugares de Buenos Aires y de La Plata con muchas escalofriantes anécdotas del pasado.

Asimismo, detalló que por su cuerpo no pasa absolutamente nada al escucharlas. "En este estado ordinario de la vida uno no tiene la posibilidad de ver. Pero cuando entrás en otros estados de mayor sensibilidad... sí te podes encontrar con todo eso", detalló.

Más allá de todos sus trabajos y vivencias, Pauls describe perfectamente que lo mejor que le pasó y lo que más le enseñó a lo largo de su vida fue la "paternidad", a la cual le dedica todo el tiempo posible a pesar de tener una agenda sobrecargada de labor.

En esa misma línea, mencionó que sus hijos están acostumbrados a tener un padre que aparece en las pantallas, aunque a decir verdad no consumen del todo su contenid. Aún así, señaló que lo extraño para ellos sería que su trabajo sea dentro de una oficina gran parte del día vestido de traje, como lo hace gran parte de la sociedad. "Es la naturalidad de que su padre hace eso y ha hecho eso siempre", indicó.

-¿Con que se va a encontrar la gente a la hora de ver Unicornio?

-La película todavía no la vi, pero siento que puedo comunicar a raíz de lo que significó para mí leer el libro. Lo que sucede es que pasa tanto tiempo entre lo que uno filma y puede también no pasar mucho tiempo, pero el proceso de montaje y edición de una película te lleva a veces a ver una película que no era la que vos pensabas o recordabas. Yo quedé fascinado cuando leí el libro y no dudo de que con eso se va a encontrar la gente. A mí lo que me pasó fue que me encontré con la historia de cuatro mujeres con mucho sufrimiento y mucho amor de sobrepasar situaciones complejas, dolorosas y de encuentro de estos personajes. Eso fue lo que en primera instancia me atrapó y le dije a Natural (la directora) que quería ya mismo hacer ese personaje que me estaba ofreciendo. Se trata de eso y se van a encontrar con eso, de ponerle mucho amor y perseverancia y de salirse de situaciones complejas a veces.

-¿Es una película que refleja la sociedad argentina?

-Sí, sin dudas. A mí me pasó que cuando leí el libro, encontré una fotografía muy clara de millones y millones de historias que se viven a diario, pero me pareció que era sumamente clara y me pareció necesario contar cuatro historias así.

-¿Cuál fue el personaje que más te gustó interpretar a lo largo de tu carrera?

-Me gustan los personajes que no tengan que ver conmigo. En la actuación quienes la llevamos adelante tenemos esa dicha de dejar de ser vos para ser otras cosas, entonces meterte en pieles de otras cosas e historias que no tienen nada que ver con vos, así que toda invitación a ser un personaje, es la invitación para dejar de ser un rato yo y ser otras u otros y me parece fascinante eso.

-¿A la hora de actuar tenés preferencia por un papel en especial?

-No sé… no sé si me gusta tener que elegir, creo que todas me pueden gustar. A veces la ventura es meterte en un plan de ser un malvado y en otras no. No tengo una preferencia.

-Imagino que lo mismo sucede con tus labores… ser actor, conductor, músico.

-Bueno, ahí… ¿por qué elegir una? A mí me gusta hacer todo y todas las disfruto. ¿Por qué tengo que elegir un personaje bondadoso y no otro si uno u otra propuesta me gusta? Con la música, la actuación, la producción, la conducción, la escritura, me gusta todo. Entrelazo todo el tiempo una y otra. La semana pasada estuve en Mendoza grabando una serie y al mismo tiempo grabando un documental que estoy preparando, produciendo y conduciendo entonces a veces se mezcla todo y a veces decido hacer hoy solo esto, mañana solo esto, y a veces se cruza. Me acuerdo de una vez, hace muchos años, que estaba filmando dos películas a la vez porque se cruzaron. No era la idea. Un día fui cantante latino todo el día y a la noche policía. Me gustaba esa aventura. Me gusta.

-¿Te gustaba el hecho que dejabas de ser vos por tantas horas y con roles tan distintos?

-Sí, era lo que más me gustaba, pero ese día fui dos cosas totalmente distintas y me parecía interesante que me sucediera eso en la vida.

-Estuviste hace poco conduciendo un programa llamado Fantasmas de la política... ¿Cómo se hace para sobrellevar un programa de experiencias paranormales sin que te afecte para bien o para mal?

-Fantasmas de la Política hicimos una primera temporada a fin del año pasado que salió este año, y ya grabamos una de cuatro capítulos que está saliendo. Me encanta el programa, habla de historias paranormales, de apariciones, de fantasmas en distintos edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de La Plata que es la que hicimos ahora. Es estremecedor.

-¿Te da un poco de miedo? ¿Te pasó algo alguna vez?

-No me da miedo, pero sí me han pasado cosas. Pero no al punto de las que cuentan las historias en el programa. Pero me gusta mucho hacerlo, estamos pensando en seguir porque esto se puede replicar en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, no sabes la cantidad de mensajes que me llegan cuando el programa sale, de gente contándome sus historias de sus edificios para que vayamos para allá, para un colegio, para otro hospital… Son una cantidad de mensajes impresionantes pidiéndonos que vayamos para allá.

-¿Qué pasa por tu cuerpo y tu cabeza cuando te cuentan esas situaciones?

-No me pasa nada porque definitivamente creo que eso sucede todo el tiempo. Que entre nosotros, entre la cámara, vos y yo hay un montón de cosas sucediendo que en este estado ordinario de la vida uno no tiene la posibilidad de ver. Pero cuando entrás en otros estados de mayor sensibilidad... sí te podés encontrar con todo eso. Lo tomo y me intriga y me fascina también escuchar todo eso.

-¿Lo tenías en claro o cambiaste tu opinión tras escuchar esas historias?

-Lo tenía clarísimo. Me gustó escuchar de boca de mucha gente esas historias que no conocía y además la posibilidad de poder ingresar en edificios por los que había pasado tal vez a lo largo de mi vida muchas veces y siempre pensé en entrar y nunca entraba. No sé, el edificio de Aguas en la Avenida Córdoba, nunca había entrado y siempre quiere entrar, bueno hacer el programa me llevo a conocerlo entre otros tantos lugares.

-La película, el estreno, el programa de Fantasmas, la música y todos los roles y trabajos que realizas. ¿Cómo lo entienden tus hijos?

-Es un poco lo que conocen. El trabajo más maravilloso y enriquecedor sin dudas es la paternidad. No hay nada donde aprenda más que ahí y ellos saben que su padre es eso y ha sido eso desde que nacieron, entonces para ellos es absolutamente natural. Tal vez sería novedoso si se encontraran con un padre que se va a las siete de la mañana y que vuelva vestido de traje a una oficina. Es la vida que a mí me gusta hacer y que disfruto digamos.

-¿Alguno quiere seguir tu camino o van por otro lado?

-A veces les agarran ganas y a veces no y a veces coquetean un poco con eso. Pero bueno, lo que elijan hacer estaré ahí acompañando la que decidan.

-¿Qué te dicen cuando te ven en la pantalla?

-No ven mucho lo que hago, pero sí por ejemplo les pasa que yo hice los últimos años muchas temporadas de un programa de Disney para jóvenes y ven eso como una repercusión que tiene, inclusive con compañeros de su colegio y les es extraño por un lado y por otro lado también es la naturalidad de que su padre hace eso y ha hecho eso siempre. Pero bueno, ahora muchos capítulos de Fantasmas los vimos con uno de mis hijos, hace poco vimos un documental que hice sobre lobos marinos y la verdad es que me hacen buenas devoluciones. Ahora estoy haciendo una obra de teatro y mi hija me fue a ver un par de veces, me ayudó mucho también durante el proceso de ensayos con el texto así que por un lado va entrando.

-¿Te hacen críticas?

-Algunas cosas sí. No mucho, eh. Pero tampoco lo hacen porque no es que ven mucho de lo que hago. Algunas cosas sí y muchas otras no.