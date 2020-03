Nicolás Pauls insistió en su postura antivacunas y denunció la industria del "veneno"

A raíz de su participación en la nueva película "Respira", la cual habla del riesgo de vivir en un pueblo rociado por agroquímicos para optimizar la cosecha de soja, Nicolás Pauls fue consultado por el modo de vivir que elige para él y sus hijos, después de que admitiera hace unos años que decidió no vacunarlos.

A pesar de que está demostrado que las vacunas son seguras y sobre todo necesarias para evitar el contagio de las enfermedades, el actor volvió a admitir que sus hijos son vegetarianos y que además no se vacunan porque considera que es un negocio que beneficia a los laboratorios. Tras estas afirmaciones, en las redes sociales fue muy criticado, por lo que, enojado, decidió publicar un nuevo mensaje para insistir con el tema.

Aunque en el último tiempo decidió retomar su carrera como actor, lo cierto es que Pauls optó por mantener el bajo perfil, y en general, no suele aparecer en los medios. Sin embargo, de cara al estreno del nuevo film en el que participa, el artista aprovechó una entrevista para hablar sobre la crianza de sus hijos, Olivia (12) y León (10).

En diálogo con el portal Ciudad Magazine, comentó que los chicos son vegetarianos, igual que él. "Mis hijos son vegetarianos y nunca han tenido ni un problema de salud, a diferencia de otros hijos de amigos que veo que se han alimentado de otro modo, que han tenido una idea sobre la medicina que va por otro lado", explicó.

Ante este comentario, el actor fue consultado acerca de si vacunaba a sus hijos, y aunque dijo que prefería no hablar sobre el tema, sí afirmó que se trataba de un negocio muy grande.

"Es tan inmenso el negocio que hay que prefiero obviar el tema. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer. ¿Cuál es una de las industrias más grandes del mundo? La farmacéutica y la de las armas. Ahí está todo resuelto. ¿No es curioso que la misma empresa que te da un supuesto alimento que te va a alimentar, pero que en realidad te enferma, sea la misma que produzca los medicamentos que te van a curar? Yo dejo esta pregunta nada más, que cada uno saque sus conclusiones", sostuvo convencido.

Tras estas declaraciones, muchos usuarios de Twitter criticaron al actor, incluso fue tendencia en la red social, por lo que bastante enojado, decidió hacer un profundo descargo en su Instagram, donde aclaró que en realidad en la nota publicaron algo que él no había dicho.

De todos modos, insistió con la existencia de alimentos envenenados que buscan enfermar a las personas en busca de la compra de medicamentos.

"Qué curioso que justo cuando hablo del gran negocio de la comida veneno y la gran connivencia entre estado/empresas/medios para tapar esta barbarie, publiquen algo que yo no dije. La misma empresa que produce alimentos envenenados es la que te vende el supuesto remedio que te curará lo que ellos te metieron. (Lean entre otros libros "Mal comidos" y "Mala leche" de Soledad Barruti). Un sistema que se cae por todos lados", aseguró.

A pesar de que finalmente borró el mensaje, lo cierto es que esta no es la primera vez que Pauls hace referencia al tema, ya que hace varios años, cuando su hija todavía era pequeña, se definió como antivacunas y mencionó que no estaba de acuerdo con "dar una inyección para prevenir" una enfermedad. "No quiero meterle a mi hija eso que te meten y condicionarla", dijo en ese entonces.