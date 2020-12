Nicolás Wiñazki contó cómo fue el momento en el que le negaron el ingreso a un restó

El restaurante Graf Zeppelin de El Palomar le negó el ingreso al periodista Nicolás Wiñazki y su familia. "Ya no sos más bienvenido", le señaló el nuevo propietario.

"Esto pasó el 9 de diciembre, no lo quería hacer público pero se viralizó tanto que termin‌ó explotando en las redes sociales. Era la primera vez que salimos con mi familia en pandemia", relató en el programa TN Central.

El hecho eventualmente se difundió a través de un tuit de Miguel Wiñazki, también periodista y padre de Nicolás, quien tildó de "intolerantes" y "antidemocráticos" a los responsables del restaurante.

Según describió Nicolás, nunca había ido con su familia y por eso decidió llevar a su hija mayor de cinco años, sus mellizos de tres, su esposa, su madre y su suegra.

"El dueño me dijo 'No va a poder ser' o una frase parecida. Me quedé helado porque fui a ese lugar toda mi vida y me salió del alma decirle: 'Pero vine toda mi vida'", expresó.

Según señaló, el propietario le dijo que él y sus compañeros de Clarín y TN habían "arruinado el país". Él eligió no seguir la discusión y decidió partir hacia otro lugar para comer aunque aseguró haber quedado "estupefacto".

"Es violencia sin que haya violencia, es intolerancia. Esto no tiene que ver con el derecho de admisión porque no es discrecional, tienen que estar bien escritas las reglas a la vista del público. Es como un acto de discriminación", describió Wiñazki.

"No es que tenga enojo o rabia sino tristeza porque es un país inviable. Entrar a un lugar a comer o en un hotel, donde sea, pensando a quién votó o qué piensa la persona dueña de ese lugar es delirante", criticó.

"Fui toda mi vida, recuerdo de ser chico e ir por las mesas", lamentó. "Hay gente que dice que no hay que ir más, cosa que no aliento para nada. Es como comerse al caníbal".