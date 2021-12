Nicole contó que sufrió violencia de género con un ex novio: "Recibí cachetazos y golpes"

Desde el 2015, cuando estalló en la Argentina el colectivo de Ni Una Menos que se encargó de visibilizar los diferentes casos de femicidio y de violencia de género, cada vez son más las personalidades de diferentes ámbitos que se animan a contar y denunciar diferentes episodios que sufrieron a lo largo de su carrera o vida por lo que, por diferentes motivos, no se animaron a blanquear.

Una de ellas es la modelo y panelista Nicole Neumann que en una entrevista reciente contó que a los 18 años, cuando estaba viviendo por motivos laborales en París, Francia, sufrió una serie de episodios de violencias por parte de su novio de ese entonces, un hombre diez años mayor que ella. "Tenía 18 y me había instalado en Paris, por trabajo. Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos. Sí, fui víctima de violencia psicológica y física”, dijo.

Incluso, en otro de los pasajes de la entrevista, relató que la excusa que ella se decía a si misma para tolerar ese tipo de violencia era que su pareja estaba traumada por cuestiones que le habían sucedido antes. "Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Y entonces se descargaba conmigo. Lo justificaba ciegamente", relató.

Aun cuando ella misma recordó que sus psicóloga de ese entonces le remarcaba que se trataba de un hombre violento y que la relación era tóxica, lo que terminó por generarle el “click” que ella sostuvo que necesitaba fue conocer a su padre en ese mismo viaje. "En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un click. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, afirmó.

Es que ella no había conocido a su padre durante su infancia debido a que sus padres, el instructor de esquí y empresario Bernd Unterüberbacher y la empresaria Claudia Neumann, se separaron cuando ella tenía tan solo un año. Neumann entonces decidió volver a la Argentina mientras que Unterüberbacher se quedó en Salzburgo, Austria.

"Lo vi salir de la manga del avión y dije: ‘Ese es mi papá'. Lloramos los dos. Había sido una locura. Me preguntaba: ‘¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?”, agregó la modelo. En esa misma línea relató que en ese momento también recordó las palabras que le decía su psicóloga todo el tiempo.

"'Nicole, por lo general, las personas de este tipo suelen ser iguales con el resto de la familia', me dijo. No quiero esto para mí y mucho menos para mis hijos”, remarcó la panelista.

"No tenía excusas.Que me había llevado por delante la alacena de casa o me había lastimando paseando al perro, no sé.... Cachetazos y golpes en la cara, un montón. Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, remarcó en diálogo con Infobae.

Incluso después de tomar la decisión de separarse de su pareja por esos ataques de violencia, admitió que le costó mucho dejarlo. "Moría de amor... Qué irónico, ¿no? Esto no es sano, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debí juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”, dijo.