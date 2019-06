Nicole desbarrancó: ⁩comparó el nazismo con la despenalización del aborto y criticó a Pampita

Como no podía ser de otra manera, el debate sobre el proyecto para legalizar el aborto, que fue aprobado por la Cámara de diputados y rechazado en el Senado el año pasado, ubicó en veredas opuestas a Nicole Neumann y Pampita. Y es que si bien ambas ser manifestaron en contra, la ex pareja de Pico Mónaco explicó que considera necesaria la aprobación de la ley.

Esto llevó a la ex de Fabián Cubero a calificar su opinión de “tibia” y remarcar que a la bella morocha solo le importa quedar bien “con Dios y con el diablo”. Fue entonces que Pampita no lo dudó y respondió: “Tibia no estuve, para mí la sociedad necesita la Ley y tiene que salir más allá de las creencias de cada uno. Yo con Dios quedo bien siempre porque creo profundamente en él”.

Pero una vez más, los dichos de la conductora de Pampita Online –ciclo que se emite por Net TV- volvieron a molestar a la panelista de Nosotros a la mañana. “No me parece coherente una cosa con la otra, pero no importa. Dice que traer un hijo a la vida es un milagro, no sé qué, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí”, dijo Nicole.

Y tras un ida y vuelta con su compañera Andrea Campbell, quien defendió a Pampita, Nicole usó una polémica frase sobre el nazismo para criticar la postura de Pampita. “Esa ley tiene que ser de educación y prevención. Es como en su momento haber dicho ‘yo no soy nazi pero si el nazi cree que tiene que matar al judío bueno que lo haga’. Me parece un delirio”, disparó.

Y cerró: “Como comunicadoras también hay que crear conciencia en la gente y saber que hay educación sexual, que hay prevención de un embarazo. Ese es el buen camino como comunicadora, no decir lo que vos querés decir pero lo que yo quiero decir también, pero también lo que vos necesitás que diga… Me sigue pareciendo tibia”.

Cabe recordar que el verdadero nombre de la ex de Cubero es Nicole Rüberbacher , hija del instructor de esquí y empresario austriaco/alemán Bernd Unter Rüberbacher, a quien conoció recién a sus 18 años, y de la empresaria Claudia Neumann. Durante su niñez, vivió junto a su familia en Salzburgo, Austria. Cuando sus padres se separaron, Nicole tenía sólo un año de edad, y regresó con su mamá al país.