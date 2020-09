Nicole dio "cátedra" una vez más sobre el origen del Covid y un médico le frenó el carro en vivo

La modelo y panelista Nicole Neumann esbozó una teoría sobre los motivos de la pandemia del coronavirus (Covid-19) cuando sostuvo que se trata de una reacción por parte de “la naturaleza” al maltrato animal, y al resto del planeta, que realiza el hombre. Esa afirmación fue dicha por la panelista, que fue covid positivo hace poco más de un mes, en el medio de una entrevista al médico Diego Montes de Oca en Canal 13.

Todo sucedió cuando uno de sus compañeros del programa, Tomás Dente, consultó en vivo sobre la posibilidad "de que se llegue antes a la normalidad", momento que Nicole aprovechó para deslizar su teoría. “Con lo que estamos devastando la naturaleza todos los virus internos están saliendo y seguimos consumiendo animales, y todos esos virus llegan a nosotros en forma zoonótica”, empezó, a lo que agregó: “Como no desaprendamos y aprendemos nuevamente una forma de vivir en armonía en en el plantea tierra con los seres vivos claramente va a pasar eso”.

Desde su consultorio, y en una comunicación mediante Skype, el profesional del rubro de la salud se sorprendió por el inicio del comentario de Nicole y procuró no sólo volver a la pregunta de Tomás Dente sino también, con mucha sutileza, desestimar la afirmación de la modelo.

“Mi sensación en este caso es alentadora en el sentido de que la humanidad lleva millones de años y esto que nos toca vivir sucede una vez cada siglos. Por lo cual, por ahora, te diría que casi que te lo firmo que no vamos a volver a vivir esto que es algo inédito. Ahora si vos me preguntas para enero, podré ir a Mar del Plata te diría que no”, respondió Montes de Oca.

No contenta con la respuesta, Nicole volvió a insistir con su planteo científico. “Igual se vinieron dando un poco más seguido, hace poco con de la gripe aviar, antes tuvimos el problema de la vaca loca. Digo, vienen pasando varias cositas y casualmente tienen origen animal”, retrucó Nicole.

Ya con la paciencia un poco por el piso, y ante la imposibilidad de lograr que un argumento científico morigere el pensamiento de Nicole, el médico terminó por darle un ápice de razón a la panelista para intentar abandonar el tema. “Lo que vos decís también es cierto, pero con esta magnitud no pasó nunca una pandemia”, dijo Montes de Oca para intentar finalizar el tenso momento.

Pero no, Nicole no estaba dispuesta a dejar pasar el tema y volvió a la carga con todo. Antes de que el médico pudiera seguir con una pregunta de Sandra Borghi, la ex de Fabián “Poroto” Cubero metió otro bocado; está vez con una chicana de por medio. “Ya tanto aviso y no hacemos nada, creo que la naturaleza nos está dando un cacheando y diciendo: 'Despierten, todavía están a tiempo”, afirmó para intentar, según ella, generar más consciencia entre la audiencia y sus compañeros de programa.

Después de eso, y ya directamente sin ganas de seguir en el debate, Montes de Oca terminó la discusión de forma tajante. “En oriente están más acostumbrados a estas cosas. Por eso vos vez China, Japón que lo resolvieron mejor porque están acostumbrados a comer animales vivos. El mensaje firme y esperanzador es que esto no nos va a poder volver a pasar”, afirmó para luego inmediatamente dar paso a la pregunta de Borghi y dejar atrás el tema.