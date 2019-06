El proyecto para legalizar el aborto, que fue aprobado por la Cámara de diputados y rechazado en el Senado el año pasado, fue presentado el último martes una vez más en el Congreso de la Nación, con el respaldo de 70 legisladores de todos los bloques. El texto es el mismo que el que se discutió en 2018, con las modificaciones que fueron introducidas durante el debate en Diputados.

En este marco, diferentes figuras del espectáculo se manifestaron a favor o en contra de la legalización del aborto. Una de ellas fue Carolina “Pampita” Ardohain, que aclaró que si bien no está a favor del aborto por su formación católica, la implementación de esta ley “no significa que lo estemos promoviendo como un método anticonceptivo”.

"Es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino. Esta ley significa que si una mujer llega al extremo de tomar esa decisión pueda hacerlo y que no corra riesgo su vida. Me parece que como sociedad necesitamos la ley", dijo.

Los dichos de la jurado del Bailando por un sueño despertaron todo tipo de elogios y críticas por igual. Y fue su eterna “rival”, Nicole Neumann, quien salió a cuestionar la postura de la bella morocha. “Lo que opine de mí ella no me quita el sueño, me da bastante igual. La opinión de Carolina me pareció bastante tibia, en realidad”, sostuvo.

La ex de Fabián Cubero decidió salir a criticar la postura de Pampita tras un fuerte cruce que tuvo con Nancy Pazos en el programa Nosotros a la mañana. “Tengo una recomendación para Nicole y es que mire las declaraciones de Pampita sobre el tema”, manifestó la periodista.

Y agregó: “Ella (por Pampita), pensando igual que Nicole en cuanto a qué haría con su propio cuerpo, tiene la sensibilidad suficiente para tener empatía y saber que la realidad de otras mujeres es diferente. Por ende, lo ideal sería que la legislación acompañe al resto de las mujeres…”.

Fue entonces que Nicole no dudó en salir al cruce de Pazos y disparar contra Pampita: “Es como ‘en mi casa por la educación católica no lo haría, pero digo lo que la sociedad quiera que diga’. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo”, sostuvo.

Y para cerrar, le dedicó una polémica frase a Nancy en relación con su novio, Ignacio Iparraguirre, cuya familia administra un coto de caza: “¿Qué se puede esperar de una persona que simpatiza también con gente que tiene cotos de caza? Todo va por la vía del asesinato, asesinamos animales, bebés. Si eso es ser empático…Yo creo que soy lo más empático que hay hacia todos los seres vivos”.