Nicole, en la cuerda floja: posteos, insinuaciones y renuncia tras la denuncia de su hija Indiana

Los conflictos familiares y laborales de Nicole Neumann la vienen acorralando. La modelo se encuentra en una encrucijada a partir de la mala relación que tiene con la mayor de sus hijas, Indiana Cubero, quien la denunció por maltrato familiar y dejó de vivir con ella en diciembre. Como esta feroz interna familiar repercutió en su imagen pública, la modelo decidió apartarse de su rol como jurado en Los 8 Escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece.

La pelea con la mayor de sus hijas explotó a fines del año pasado, cuando la adolescente decidió mudarse con su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte, la actual pareja de él. En su momento los rumores hablaban de que el problema había sido una discusión respecto a la alimentación, aunque el papá de la criatura salió a desmentir esos rumores algunos meses después. "Inventan mucho. Son temas delicados y hace rato que tomé esta postura. No tengo necesidad de aclarar nada. Ya les dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas y cuidarlas. Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras. Inventan mucho", denunció el ex futbolista ante Socios del Espectáculo.

"Indiana está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre desde el primer momento tratamos que ella se sienta cómoda, se sienta feliz; que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia; con nosotros, con sus hermanas como así lo tiene. Pero bueno, a veces los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", agregó sobre su hija.

Lo cierto es que según la periodista Marcela Tauro la situación se encuentra judicializada. "Habría una denuncia contra Nicole Neumann por violencia familiar. ¿Quién se la habría hecho? Su hija Indiana", reveló en Intrusos. "Ahora nos enteramos de que no se trataría solo de una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado Nº 2 de familia de Tigre. Y que la causa la lleva adelante la doctora Celina Sendra", detalló.

El crecimiento de las repercusiones sobre el caso logró que el lunes se devele un nuevo episodio en este pelea. "Las nenas van al Colegio de Todos los Santos en Villa Adelina. Nicole se le apareció en la puerta y a Indiana le agarró una crisis de nervios", contó Tauro. "Yo creo que fue a verla para componer, pero tuvo que intervenir la directora del colegio porque a la nena le agarró un ataque de nervios. No se quería ir con ella, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le pasara lo mismo", añadió al respecto.

Toda esta exposición pública sobre el problema familiar viene golpeando de lleno a la vida social de Nicole y también tuvo sus repercusiones en las redes sociales, donde subió algunas historias para hablar de lo que le está sucediendo sin mencionar específicamente el asunto. Primero fue una imagen con una frase sobre el signo escorpio: "Tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante". La idea implícita acerca de que la están ensuciando y que mucho de lo que se dice de ella acerca no es cierto, se evidencia en la publicación.

Luego dejó otra frase en inglés con el mismo objetivo: "When people can’t control you, they try to control how people view you", que en español significa "Cuando la gente no puede controlarte, intenta controlar cómo te ve la gente". Esta expresión también esconde que, para la modelo, la denuncia de su hija es falsa y no está fundamentada.

Todo este ida y vuelta público también golpeó de lleno en su vida laboral. Es que Nicole renunció a su puesto como jurado en Los 8 Escalones. Sobre esto habló el conductor del ciclo, quien despejó las dudas respecto a un posible despido. "Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’. Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene la chance con las agendas y con lo que precise para volver", señaló Kaczka.

"Lo mío, además de ser cierto, fue un gesto valorando el trabajo. Ella arrancó en Escalones. Yo tengo un jurado que arrancó hace un año y medio, dos años, y fue el que armó el programa. Así que tenía que ver con eso también de mi parte", aseguró Guido, quien también se refirió a que la modelo no le dio detalles, aunque sí le dijo que "tenía temas".

"Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o yo siento que se le complica, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola. Yo tengo esa idea. Se ve si alguien tiene ganas de hacer una nota, si alguien no tiene ganas de hacer una nota. Y, para mí, cuando alguien no quiere estar en televisión te aguanta muy poco la situación. Así que es mejor ser claros. Hay que hacer el duelo, obviamente, porque uno quiere todo lo mejor. Pero necesitás, en general, gente que quiera hacer los programas", reflexionó el conductor.