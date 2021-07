Nicole Neumann habló de la relación con su novio y reveló si sus hijas ya lo conocen

Poco a poco, la modelo y conductora Nicole Neumann empieza a dar más detalles sobre su relación con el piloto José Manuel Urcera. Pero ahora, en una reciente entrevista, relató la buena relación que él tiene con sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su matrimonio con el ex futbolista Fabián “Poroto” Cubero.

“Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, les divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien”, contó.

"Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada pero uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida... Pienso todo un poco más”, agregó en la charla que tuvo con la periodista Catalina Dlugi.

Pero no sólo eso dijo, sino que tras los conflictos mediáticos y judiciales con Cubero, la modelo aseguró que esos días están quedando atrás, y que está logrando llegar a un acuerdo con su ex pareja.

“Estamos un poco más cerca de conciliar. Tenemos hijas y es algo que tiene que pasar inevitablemente", develó Nicole. “Es algo a lo que le pongo mucha voluntad, es lo mejor para todos”, dijo.

Respecto a su pareja, comentó que es un hombre muy simple y tierno, y que valora mucho de él que lidie con la fama y los rumores, algo a lo que no está acostumbrado.

A lo largo de la entrevista, Dlugi quiso saber si a Nicole le da miedo que su novio corra en auto. “Sí, obviamente. Yo soy medio adrenalínica, pero le pregunto: ‘¿No te da miedo volcar? ¿A cuanta velocidad vas?’ Están las preguntas”, apuntó Nicole. Y contó que no tiene planes de acompañar a su novio a las carreras en lo inmediato. “Cada uno tiene sus prioridad. Pero si algún día se puede. No de coequiper. Una vez lo hice, en Puerto Madryn, con mis hijas. Me llevaron de paseo a dar vueltas en auto de carrera y en las curvas casi me muero. Volaba el auto. Imagínate mis gritos”, comentó entre risas

Dijo además que su presente se trata de “disfrutar”. “No pido más. Se dijo tanto pero prefiero que no se sepa. No por esconder, sino por preservar la intimidad de una”, apuntó luego de lamentar que sino “cualquier paso es acompañado de torbellino”.