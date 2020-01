Nicole Neumann, ¿con nuevo novio? Quién es el empresario con el que estuvo de viaje en Nueva York

Luego de haberse separado de Matías Tasín en marzo de 2019, Nicole Neumann entró en una etapa de soltería que parece que acaba de concluir. Aunque la rubia no habló públicamente del tema todavía, lo cierto es que varios rumores indican que estaría en pareja con Diego Kolankowsky, un empresario teatral y productor de medios.

Durante el fin de semana que pasó, la modelo viajó a Nueva York, y aunque dijo que fue sola, con el objetivo de cumplir con varias reuniones laborales, la realidad es que también aprovechó el tiempo para pasear y distenderse un poco.

Como se puede ver en sus redes sociales, Neumann posó ante la cámara en varios lugares de la ciudad, y hasta visitó el Central Park, fue a ver un show, y recorrió el barrio de Manhattan. Aunque en las fotos que publicó, siempre apareció sola, lo cierto es que en las últimas horas trascendió que en realidad habría viajado junto a Kolankowsky, actual dueño de radio Delta.

Incluso, él también subió a sus historias de Instagram varias imágenes en Nueva York durante el fin de semana, y muchos de los sitios que visitó, coinciden totalmente con los que recorrió la rubia.

Según indicó el sitio Primicas Ya, ambos vieron juntos el musical "Beetlejuice", y además aprovecharon el tiempo para disfrutar de la gran manzana.

Diego Kolankowsky tiene 46 años, es dueño de FM Delta, tiene una productora llamada DK Group y se dedica además, a producir obras en Broadway. Durante el 2018, se destacó como productor al ganar un premio Tony, el más importante de la industria teatral, por "Once on This Island".

Nació en Ramos Mejía, pero ya cuando fue mayor de edad, se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió con solo 27 años convertirse en gerente de noticias de América Televisión. De este modo, a los 30 años, con cinco Martín Fierro y un premio Emmy ya ganado, decidió abrir su propia empresa periodística.

Kolankowsky pasa gran parte de su tiempo en Nueva York, aunque vive en el barrio de Belgrano en un espacioso loft en el que luce su moto, su auto de alta gama y muchos instrumentos de música. En esa casa, tanto en el living como en el patio que tiene preparado para distenderse, suele recibir a varias visitas, donde entre música y buena comida, comparte sus veladas.

Durante 2019, el productor estrenó también el film "Amor de película", una historia romántica protagonizada por los actores Natalie Pérez y Nicolás Furtado.

Los que lo conocen, saben que el productor siempre va vestido de negro de pies a cabeza, algo que lo caracteriza. Además de ser muy amigo del periodista Rodolfo Barili, y de incluso trabajar juntos, Kolankowsky es el padrino de la cantante y actriz Ángela Torres.

La última pareja conocida que tuvo fue la periodista Paula Trapani, con quien tras un año y medio de relación se comprometieron. Sin embargo, por motivos que no revelaron ninguno de los dos, la relación finalizó en agosto del año pasado, aún cuando habían anunciado su casamiento para diciembre. Kolankowsky además es papá de una nena, llamada Ámbar.