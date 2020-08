Nicole Neumann confirmó que tiene Covid-19: su reacción y el escándalo por el empleada-gate

La modelo y panelista Nicole Neumann confirmó hace minutos que dio positivo de coronavirus. El anuncio lo hizo, de forma virtual, en el programa en donde trabaja, ”Nosotros a la mañana”. Cabe recordar que durante el fin de semana hizo hisopar a todos sus hijos y al personal que trabaja en su casa.

“Soy asintomática”, indicó y reveló sus sensaciones cuando le dieron el resultado. “Entré en pánico, se me vino el alma al piso”, dijo y agregó que se quedó durante unos minutos encerrada en su habitación. “Pero después salí porque estoy con las chicas y les tengo que cocinar”.

Sin dar nombres, Nicole dejó entrever el enojo que tiene luego de la filtración de que una de las empleadas que trabaja en su casa dio positivo de coronavirus la semana pasada lo que motivó que toda la familia se someta a un hisopado. Si bien evitó nombrarla, todas las miradas están puestas en la actual pareja de su ex marido Fabián Cubero, Mica Viciconte. “Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible siquiera poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, afirmó.

“Ahora toman diez días del mínimo síntoma, luego ya no contagiás, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan, y me lo permiten vuelvo a trabajar”, agregó para que nadie ocupe su lugar en el programa.

Cabe recordar que Nicole no quería que sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, salieran de su casa para ir a visitar a su padre en el departamento en donde convive con Viciconte. En ese sentido, la panelista les dio a las nenas una serie de medidas de prevención que deben cumplir si es que quieren ver a su padre.

Según había explicado semanas atrás la propia Nicole, su temor es que sus hijas llegan a un departamento (por el de Cubero) con la gente que “sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y los botones que son manipulados por un montón de gente”.

Eso –remarcó- le da pánico. Por eso, a las nenas las mandá con su papá con guantes, barbijos y con la condición que hasta que no estén adentro del departamento no se los saquen. Tampoco tienen permitido tocar nada, como los picaportes, el timbre y las paredes del ascensor.

Pero en medio de la obsesión que manifiesta diariamente Nicole por el COVID-19 - actualmente lleva su propia lavandina para tirarle a todo lo que toca durante su participación en Nosotros a la mañana- se dio a conocer la razón por la que la modelo se ausentó toda la semana a su puesto como panelista en el ciclo de El Trece y que está relacionado con el coronavirus.

Según informó Débora D'Amato en Intrusos, ella se encuentra en buen estado de salud, pero el COVID-19 la golpeó de cerca. “Esta es la noticia menos esperada para Nicole, que realmente estaba muy preocupada y pensaba que todo (lo del Covid-19) podía venir por el lado de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Sin embargo, esta vez la golpeó de cerca a ella”, contó D'Amato.

Y sumó: “Más allá de que Nicole dice no tener empleada y que por eso tiene que estar en su casa, una empleada, llamada Daniela, dio positivo y ya está aislada. Nicole tiene que recurrir, si o si, a un hisopado porque ha tenido contacto directo, tanto ella como sus hijas".