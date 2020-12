Nicole Neumann contó que vio un OVNI y aclaró: "Lo seguí durante dos cuadras"

Si hay algo que le faltaba a este 2020 sumido en el caos a causa de la pandemia de coronavirus, entre otros grandes males que azotaron al país como los incendios forestales que consumieron miles de hectáreas, es el elevado número de avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) en el país. Entre las personas que afirman haber sido parte de esta experiencia paranormal se encuentra, nada más ni nada menos, que Nicole Neumann.

Según contó la modelo en el ciclo Nosotros a la mañana, el fin de semana vivió la experiencia paranormal que esperó toda su vida. "Estoy muy emocionada, aunque hay gente que no se lo toma en serio. La verdad es que vimos algo suspendido, cerca de nuestra casa de campo. No era un avión porque se quedaba suspendido. Tampoco era un dron. Era del tamaño del techo del estudio, tenía una forma rara", explicó.

Y agregó: "Tenía luces de colores y cuando nos íbamos acercando despacito se iba metiendo más para adentro del campo. Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. No quiero asegurar cosas que no sé, yo creo pero hay gente que no cree”.

Nicole contó que vio el objeto volador extraño el sábado, pero aclaró que es la tercera vez que aparece en la zona. "A mí me divierten estas cosas esotéricas. Yo creo en la vida extraterrestre...Lo vimos por un montón de tiempo, porque caminamos como dos cuadras siguiéndolo y ahí se empezó a alejar para el fondo... Las dos menores primero se asustaron, pero después se coparon con la experiencia y salimos todos juntos", reveló.

Luego de contar que sus perros comenzaron a ladrarle al supuesto OVNI, explicó: "Estaba a la altura de un helicóptero sobrevolando”. La Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) recibió 321 denuncias de avistamientos en lo que va de 2020. Mientras que La Red Argentina de Ovnilogía (RAO), que lleva 45 años dedicados a la temática, recibió más de 140 denuncias, de las cuales "confirmo" 72 casos.

Nicole no es la primera celebridad que afirma haber visto un OVNI. Durante su participación en Masterchef Celebrity , Patricia Sosa explicó que decidió dejar de comer carne tras vivir una experiencia similar. “Un día subí a un cerro muy alto. Fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano. Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapa de aquí para abajo y era muy difícil bajar, muy difícil", relató.

Y cerró: "Entonces pensé: ‘¡Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer!’ Y en eso, una luz se puso en el camino y nos guió hasta la salida. Entonces, la señora contactada se dio vuelta y me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y no comí nunca más”.