Nicole Neumann de novia otra vez: se habría enamorado de un reconocido deportista

Después de mucho tiempo, Nicole Neumann volvió a enamorarse. A los 40 años, y tras su separación de Fabián Cubero en 2017, con quien tuvo tres hijas, la modelo no tuvo una pareja estable. Hace un tiempo, mantuvo una relación con Facundo Moyano, que no duró ni tres meses.

Sin embargo, han aparecido nuevos rumores sobre su vida sentimental y sus ex compañeros del programa Nosotros a la mañana confirmaron la nueva relación de Neumann.

La panelista Karina Iavícoli contó que la nueva historia de amor de Nicole comenzó hace unos meses. En tono enigmático, dijo: “Es morocho, re agraciado, es de una provincia hermosa de este país. Nicole tiene buen ojo. Él está muerto con ella, vuela”. Mientras el resto de los panelistas analizaban si decir o no la noticias, la periodista contó de quién se trata.

El nuevo novio de la modelo se llama Juan Manuel Urcera, es piloto de TC y tiene 29 años. Según pudo averiguar BigBang, la pareja se habría conocido por amigos en común durante una reunión, realizada a fines del año pasado y con muy poca gente para evitar los contagios de coronavirus.

El piloto de carreras nació en San Antonio Oeste, en Río Negro. Comenzó su carrera en la categoría infantil a los seis años en 1997 y, desde ese momento, pasó por diversas categorías del automovilismo. Hace poco ganó el Gran Premio de Buenos Aires, a bordo de su Chevrolet.

En tanto, para Nicole son tiempos de cambios porque, además de dejar la soltería, abandonó el ciclo matutino de El Trece y se sumó al programa Santo Sábado, con Guillermo López, en América.

Hace un tiempo, durante una entrevista, la modelo contó qué tipo de hombres le atraen: “Tiene que ser muy fuerte y seguro de personalidad, y si además lo están de físico no estaría mal. Y las buenas piernas también me copan. No sé si tengo muchos requisitos, pero no soy una mujer para cualquier hombre, tengo mucha energía masculina, soy muy independiente, es difícil a veces para el hombre aceptar todo eso y manejarlo. Más los celos, la exposición, todo lo otro”.

Y añadió: “Necesito una persona muy fuerte al lado porque yo sola soy muy fuerte. Y no quiero un cuarto hijo, ya tengo tres (risas). Otra cosa que me desencanta de los hombres es esta cosa de las redes, el pibe muy Instagram que sigue a todas las mujeres y que le pone likes a todas, me gusta el hombre selectivo. Por suerte hay mucho hombre todavía que no está en esa. De hecho, por el último lugar que me podés entrar es por ese”.