Nicole Neumann dijo que "entrega todo" en una relación, pero que ahora prefiere el "celibato"

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron hace más de tres años y desde entonces, la bella modelo tuvo distintos amoríos, aunque ninguno terminó en buen puerto. Pero si bien comenzó a cobrar fuerza las versiones que vinculan sentimentalmente a Nicole con Bautista Amadeo, un empresario que trabaja en la compañía del novio de Sol Pérez, Guido Mazzoni, la rubia dejó en claro que está sola y que, por ahora, prefiere que su estado civil permanezca así.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Agarrate Catalina, la panelista contó que está "muy ocupada" como para ponerse a pensar en su vida sentimental o, dicho sea de paso, tener un vínculo con otro hombre.

"Cuando uno está bien con uno mismo y está centrado, hay un montón de cosas que no permitís. Me pasó que había cosas que estaban bien aceptarlas y exigía demasiado poco, ahora estoy en exigente y si no venís con todo esto cumplido, ni vengas", sostuvo Nicole.

Más suelta de lo que acostumbra, Nicole sorprendió al hablar sobre su vida sexual. "Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, si no das lo mismo, quedáte en tu casa. Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama", manifestó, aunque aclaró que el sexo es algo secundario.

"En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otras cosas que valoro más, otro tipo de conexiones, lo sexual no me llena, no me deja nada, tengo otra edad, tengo tres hijas, prefiero el celibato", dijo, entre risas, asegurando segundos después que esto es “por un tiempo".

Al final de la nota, la modelo manifestó que tira “mensajes al universo para que provea, pero es muy importante aprender a estar solo, pasar tiempo conmigo es importante porque mi tiempo es oro”, sentenció, entre risas, y muy descontracturada.