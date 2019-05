Este martes se volverá a presentar ante el Congreso de la Nación el proyecto que busca la despenalización del aborto en la Argentina, y como sucede cada vez que el tema se habla de manera pública, las opiniones encontradas aparecen.

Aunque esta tarde el colectivo Actrices Argentinas dará una conferencia de prensa para hablar sobre la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, lo cierto es que hay muchas otras figuras del medio que se muestran en contra de esta postura, y una de ellas es Nicole Neumann, quien desde siempre se paró en la vereda de los que piden "salvar las dos vidas". Por eso mismo, en las últimas horas usó sus redes sociales para manifestar sus creencias y para, además, compartirla con sus seguidores.

"Me impresiona que haya mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar a otro ser, que pidan a gritos el asesinato silencioso", escribió la rubia en su Instagram, y agregó también que le molesta "la pedantería de decidir cuando quitar la vida y el último latido a un ser indefenso que late en su vientre".

"Podrían pedir educación, prevención y enseñar a usar su cuerpo con conciencia y libertad. Libertad de cuidarse para, primero, no enfermarse ni enfermar después a otros, sabiendo que cada acto tiene sus consecuencias y que esa consecuencia de disfrutar libremente no puede ser una vida, ni dos", aseguró.

Según manifestó la propia modelo, cada vez que se expresa sobre el tema, recibe mensajes a favor y en contra. En algunos casos, los seguidores resultan sumamente agresivos, y hasta le dicen que ojala a sus hijas nunca les toque vivir una situación similar. Sin embargo, otros apoyan cada una de las palabras que la rubia escribe, por lo que también se siente muy contenida y acompañada.

Consultada sobre el pañuelazo y los actos que habrá esta tarde en distintos puntos del país, Neumann dijo que no le parece bien "que se hagan festivales", cuando se debate sobre la vida o la muerte de otros seres humanos. "¿Qué estamos festejando, que se asesinen silenciosamente personitas que no tienen decisión? No entiendo, me parece todo un cachivache", dijo en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana, el cual se emite por Canal Trece y es conducido por Ángel de Brito.

Sobre esto, la ex mujer de Fabián Cubero explicó que para ella, lo más importante es que no existan abortos clandestinos, y que por lo que verdaderamente hay que luchar, es justamente por que la ley se respete. "En el caso de las violaciones, ya está dada la legalización del aborto, yo no estoy en contra de eso. Hay que luchar para que se lleve a cabo", dijo y sumó: "Son temas delicados, que hay que tratar con cuidado. No hay que hacer festejos, me parece un papelón".

Hacia el final de la entrevista, la modelo se cruzó con Yanina Latorre, quien le dijo que como la ley es muy lenta, la mayoría de las mujeres que son abusadas, finalmente no puede abortar. Ante este comentario, Neumann dijo que lo importante entonces es hacer cumplir las normas, porque sino "la que se equivocó y no se cuidó porque estaba en pedo, o la que no se qué le pasó y no quería tener al bebé", va a abortar solo "porque existen abortos clandestinos". "Me parece que no es tan por arriba el tema, sino mucho más profundo que eso", cerró.