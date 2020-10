Nicole Neumann fulminó a Cubero y a Mica Viciconte, en medio de los rumores de embarazo

Estalló todo (una vez más). Mientras que los rumores de un posible embarazo de Micaela Viciconte y Fabián "Poroto" Cubero crecen minuto a minuto, Nicole Neumann dio una nota y fulminó en vivo al padre de sus tres hijas: Sienna, Allegra e Indiana.

"No sé nada sobre eso, no tengo idea. Mis hijas me piden un hermanito hasta a mí. Ellas mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices", intentó esquivar la modelo, al ser consultada por un cronista del ciclo Hay que ver.

Pese a que en un principio intentó mostrarse "buena onda", la modelo entró en calor y disparó: "Imagino que el día que esto suceda, será también porque la situación económica está solucionada. Quiero creer. Con lo cual ca a ser feliz para todos".

"Si estás complicado (en términos económicos) ahora, entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial", ironizó la también panelista televisiva. Nicole puso sobre la mesa el reclamo a Cubero por la cuota alimentaria de sus hijas, a lo que Fernanda Iglesias le espetó: "La gente no decide tener hijos pensando en si le alcanza la plata o no".

Atenta al cruce, Nicole redobló la apuesta: "A mí me parece que sí. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos, a mí me parecería lo lógico. Estamos hablando de que ya tiene tres.