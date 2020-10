Nicole Neumann habló del rumor de embarazo de Mica Viciconte y lanzó duras críticas a Cubero

Nicole Neumann empezó esta nueva semana disparando contra Fabián Cubero por la cuota alimentaria de sus tres hijas a partir de los rumores de que Micaela Viciconte estaría en la dulce espera. "Si no podés darle de comer a tres nenas, ¿vas a traer otra criatura?", fue la contundente frase que utilizó la modelo para cargar toda su furia en su ex pareja, quien actualmente se encuentra conviviendo con la ex Combate.

Pero fiel a su estilo, este martes la panelista de Nosotros a la Mañana volvió a referirse a la posibilidad de que el ex futbolista tenga un cuarto hijo con Viciconte y, una vez más, hizo principal hincapié en las necesidades de sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna Cubero, que actualmente -según sus dichos- no estarían siendo bien atendidas por su papá.

Consultada por sus compañeros por el tema, Nicole remarcó: "Me preguntaron en el programa de Denise Dumas y yo no quería responder, pero bueno. Yo dije que mis hijas estarían felices porque siempre piden un hermanito, me lo piden a mí también. Y dije que seguro será una situación feliz para todos porque querrá decir que mejoró la economía, y un montón de cosas, para encarar un cuarto hijo. Feliz noticia para todos".

Irónica como acostumbra, la modelo sostuvo que un posible embarazo de la ex Bailando y Cantando por un sueño podría traerle "paz".: "Ojalá que sean todas noticias buenas juntas y que la bendición venga emparejada con todo lo otro".

Por otra parte, Nicole denunció que estuvo poco tiempo con sus hijas durante el Día de la madre debido al cumpleaños del padre de "Poroto", Carlos Cubero. "Corrí un poco, pero por lo menos estuve un rato con mis hijas", dijo.

En ese sentido, aclaró que Cubero no le regaló nada en nombre de sus hijas por el Día de la madre y contó, con orgullo, que recibió hermosos dibujos y una lapicera como obsequio. "Lo pasé lindo porque lo pude pasar con mis hijas", agregó.

Y luego de que varias de sus compañeras en el programa de El Trece afirmaran que recibieron regalos de sus parejas o ex en representación de sus hijos, Nicole negó que Poroto le haya dado ni siquiera el "feliz día". "Al principio pasaba, quizás el primer año. Pero después ya no. Pero no importa, mi felicidad en estar con mis hijas y poder abrazarlas", cerró Nicole. Cabe remarcar Mica Viciconte, por ahora, negó los rumores de embarazo.