Nicole Neumann reveló qué le dijeron sus hijas sobre el presunto maltrato de Mica Viciconte

Nicole Neumann volvió a hablar sobre la denuncia que habría realizado una presunta vecina del departamento en el que conviven Mica Viciconte y Fabián “Poroto” Cubero, viralizada en las últimas horas por el periodista Ángel de Brito. En la misma, la mujer –cuya identidad permanece anónima- acusó a la mediática de maltratar a las hijas de la modelo y el futbolista: Indiana, Allegra y Sienna.

Cuando se viralizó el mensaje privado que De Brito recibió en Instagram, la modelo aseguró que iba a hablar con sus hijas para saber si realmente eran maltratadas en la casa de su padre. “Aparentemente, es mentira. Y esperemos que así sea”, confirmó Nicole, en diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana.

Consultada sobre si había hablado el tema con su ex marido, la rubia aclaró: “No, hablo con mis hijas. Y hasta que no aparezcan audios o videos, bueno”. En tanto, la modelo recordó cómo sufrió la difusión de la noticia: “Era fin de semana, me llegó ese mensaje y se me congeló el alma y el corazón. Directo lo hablé con mis hijas y ellas desmintieron esta situación”.

La grave denuncia de Mica Viciconte contra Nicole Neumann

La presunta vecina que le escribió a De Brito aseguró en su mensaje privado que Mica “le grita a las nenas cuando lloran”, al tiempo que prometió enviar audios y videos del presunto maltrato.

“Me molestó un poco la denuncia de que soy agresiva. No soy una persona que se maneja así en la vida. Sé cómo soy y si Fabi ve una situación, como las que dicen que pasan, jamás me lo permitiría. Yo no le levanto el tono a nadie. Sé que no es así, por eso estoy tranquila”, aclaró Viciconte en diálogo con Intrusos.

En tanto, la ex Combate aseguró que comenzó una investigación privada para confirmar quién fue la persona que envió el mensaje, dado que la cuenta es “turbia”, “cambió el nombre varias veces” y, según su cruce de datos, sería de una amiga de “tal persona”, en clara alusión a Nicole.

“Esta persona, amiga de ‘tal persona’ llamó a Fabián durante el domingo a la noche; supuestamente por error, porque se ‘le escapó el dedo’”, advirtió la panelista. En tanto, César Carozza, abogada de Viciconte, precisó: “Una vez que tengamos comprobados los números de IP y de dónde salió el falso mensaje, vamos a accionar por daños y perjuicios en sede civil. Llamaremos a una mediación y veremos qué podemos acordar”