Nicole Neumann habría hecho trabajar a su empleada aún cuando ya habían dado positivo y la "despachó" en un taxi

La confirmación de que la modelo y panelista Nicole Neumann dio positivo de coronavirus (Covid-19) sigue dando de que hablar. Es que a medida que pasan las horas, crece el rumor de que hizo que su empleada doméstica, que fue el primer contagio en la casa, siguiera desempeñando sus funciones aun cuando ya había sido diagnosticada.

Es que si bien la propia Nicole aseguró hoy en declaraciones al programa “Nosotros a la mañana”, en donde además es panelista, que se encarga de todas las labores domésticas, lo cierto es que en su entorno plantean serias dudas al respecto. Lo único que se sabe es que una vez que tuvo el resultado de su empleada doméstica, Nicole la habría despachado en un taxi así nomas.

Lee más | Nicole Neumann confirmó que tiene Covid-19: su reacción y el escándalo por el empleada-gate

La primicia del contagio de Nicole la tuvo el viernes la periodista de Intrusos, Débora D´Amato. “Esta es la noticia menos esperada para Nicole, que realmente estaba muy preocupada y pensaba que todo (lo del Covid-19) podía venir por el lado de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Sin embargo, esta vez la golpeó de cerca a ella”, contó D’Amato.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Y sumó: “Más allá de que Nicole dice no tener empleada y que por eso tiene que estar en su casa, una empleada, llamada Daniela, dio positivo y ya está aislada. Nicole tiene que recurrir, sí o sí, a un hisopado porque ha tenido contacto directo, tanto ella como sus hijas”.

La propia modelo contó hoy en “Nosotros a la mañana” como fue todo el proceso y hasta confesó que encerró a la empleada doméstica en su habitación hasta que se tuviera el resultado del hisopado (algo que todavía no esta confirmado). “Una mañana la señora que trabaja en casa amaneció diciendo que no tenía olfato, obviamente me alarme porque es una de las cosas más características del coronavirus”, contó.

La ayuda doméstica que tiene en su casa, según ella misma aclaró, es con cama adentro debido a que necesita colaboración con las tres hijas que tiene, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio con el ex futbolista.

“Le dije que se quede encerrada en su cuarto hasta que le pude gestionar un testeo. Le dio positivo. Desde ese mismo momento, los contactos estrechos de ella que somos mis hijas y yo tenemos que hacer una cuarentena preventiva”, agregó Nicole que contó que ella se encuentra asintomática y que hoy por la mañana recibió el resultado del hisopado.

Sin dar nombres, Nicole dejó entrever el enojo que tiene luego de la filtración de que una de las empleadas que trabaja en su casa dio positivo de coronavirus la semana pasada lo que motivó que toda la familia se someta a un hisopado. Si bien evitó nombrarla, todas las miradas están puestas en la actual pareja de su ex marido, Mica Viciconte. “Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible siquiera poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, afirmó.

Lee más | El mayor temor de Nicole: una empleada dio positivo y ella deberá hacerse un hisopado

“Ahora toman diez días del mínimo síntoma, luego ya no contagias, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan, y me lo permiten vuelvo a trabajar”, agregó para que nadie ocupe su lugar en el programa.