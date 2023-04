Nicole Neumann le metió un gambito de dama a Cubero y habló de su pelea con Indiana

Nicole Neumann lleva meses sin hablarse con su hija mayor, Indiana. La pelea tuvo como disparador las constantes críticas de la modelo hacia Mica Viciconte -pareja de Fabián Cubero desde hace seis años y madre de Luca-, con quien la adolescente de quince años mantiene una excelente relación; sumado al bullying que comenzó a sufrir en la escuela debido a la decisión de "los adultos" de hacer públicas sus diferencias en los medios.

Por primera vez, después de más de seis meses de fuertes rumores, Nicole se hizo cargo de la pelea con su hija mayor. Hasta ahora, la modelo había esquivado cada una de las preguntas que le hicieron sobre el tema y llegó a sostener que Indiana no participaba de los viajes familiares al extranjero porque le tenía "fobia al avión". Hoy, todo cambió, después de que Fabián Cubero confirmara de forma pública la distancia entre Indiana y su mamá.

"Entiendo que quieren saber todo, pero mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas, que son menores", sostuvo Neumann en diálogo con el portal TN, al tiempo que sumó: "Son temas delicados y hace rato ya tomé esta postura. Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema".

Las declaraciones de Nicole llegan menos de una semana después de que Cubero blanqueara la pelea entre madre e hija, en una entrevista con Pronto. Durante el reportaje, el ex futbolista sostuvo que la adolescente "lleva meses sin hablarse con la madre" y que asiste desde hace años a terapia para poder llevar las internas familiares.

Cabe recordar que el enojo de Indiana con Nicole tuvo como disparador un claro pedido que la adolescente les hizo el año pasado a sus padres y a Viciconte: "No hablen más de estos temas en los medios". La joven valoró que Cubero y su actual pareja respetaran su pedido, pero decidió cortar el vínculo con su madre por haberlo incumplido. Desde entonces, armó sus valijas y se instaló en la casa del ex futbolista; sin siquiera responderle a Nicole los mensajes de WhatsApp.

Pero ahora, después de que Cubero decidiera exponer con lujo de detalles la pelea, Nicole ejecutó un gambito de dama con sus declaraciones; posicionándose como la madre que ahora sí cumple con el pedido que el año pasado le hizo su hija. Todo, claro, días después de filtrar en los medios que los bienes del ex futbolista fueron embargados por la Justicia en el marco de la disputa judicial por el incremento de la cuota alimentaria que Nicole percibe por la manutención de sus tres hijas.

"Indiana no la ve a su mamá desde hace meses": las declaraciones de Cubero que indignaron a Nicole

"Ya se sabe que Indiana (de quince años) está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", reveló Cubero, al tiempo que sumó: "Hace un tiempo ya que no la ve a la mamá".

"Será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y, hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste", disparó Cubero.

El ex futbolista resaltó que su hija está bien, pese a que lleva meses sin vincularse con su mamá. "Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó (terapia) a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, desde hace muchos años ya", destacó.

"La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones; pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia", reforzó el ex futbolista, quien semanas atrás viajó junto a todos sus hijos a Mar del Plata para sorprender a su mamá en el día de su cumpleaños.