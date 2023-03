Nicole Neumann, Mica Viciconte y el enigma "Indiana": finde de furiosos cruces en redes

Una más y van. Después de que Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, decidiera abandonar la casa de la modelo e instalarse en lo de su papá junto a Mica Viciconte, la tensión que se impuso en la dinámica de la familia ensamblada se palpa semana a semana a redes sociales. De los videos caseros de Allegra con Luca, al guiño de Sienna y el "enigma Indiana".

Dos días atrás, cuando comenzaba el fin de semana largo por el Día de la Memoria, Mica sorprendió al publicar un video en el que se la puede ver a Allegra jugando con Luca en la cocina de la casa de los Cubero-Viciconte. "Hace unos días me preguntaba por qué Luca escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo el porqué. Ja, ja, ja. Allegra, ¿podés no enseñarle eso? Aunque tengo que admitir que me encanta verlos así de felices", destacó la influencer.

Mientras tanto, Nicole compartía las fotos del casamiento de Lizy Tagliani (al que asistió con su nuevo novio, Manu Urcera): "Adorada, Lizy. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Nunca tuve dudas de que llegarías a donde quisieras desde que te conocí. Te merecés todo. Amamos compartir este momento único con vos".

El sábado por la noche, en tanto, Mica, Cubero, Indiana y Allegra participaron de un cumpleaños familiar y compartieron las imágenes desde su cuenta de Instagram. Casi en simultáneo, Nicole activaba su feed para compartir una foto junto a Sienna montando a caballo: "Momentos mágicos".

Sin embargo, pese a lo que dio a entender la modelo, su hija menor se encontraba junto a su padre y Viciconte; tal y como expuso el domingo la propia Mica con una historia casera en la que se las puede ver a Sienna y Allegra en el living de su casa. ¿De yapa? El ex futbolista en cuero "limpiando el ambiente" con un palo santo.

Horas después, Neumann volvió a cantar retruco desde su nueva mansión de Nordelta. ¿Qué hizo? La modelo posó en su lujosa cocina comiendo un helado casero preparado, según ella, por su hija menor. "Gracias Sienna por dejarme hecho este heladito natural de ananá".

El domingo, quien activó sus redes sociales fue la propia Indiana, con claros guiños para con Viciconte. La adolescente de 15 años compartió una foto en la que se la puede ver a la madre de su hermano menor comiendo un choclo: "Comé tranqui". Atenta a la chicana, Mica anticipó: "La venganza será...". Luego, Indiana volvió a actualizar su perfil y subió una foto en la que se la puede ver en el jardín de la casa de su padre junto a su hermanito.

Teniendo en cuenta que la adolescente tiene sus redes privadas, llamó la atención que Viciconte decidiera repostear las historias y exponer así otro fin de semana familiar junto a la hija mayor de la modelo. ¿Mensaje para Nicole?