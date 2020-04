Nicole Neumann volvió a cuestionar a Susana por el perrogate: "Si un chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés?"

Susana Giménez está furiosa por las críticas que recibió luego de que trascendiera que había devuelto a Rita, la perra de raza Vizsla que había recibido el 9 de abril en su casa y que actualmente se encuentra al cuidado del criadero hasta que cumpla seis meses (actualmente tiene dos), debido a que la mordió en reiteradas oportunidades.

La Su fue muy cuestionada por haber tomado esa decisión y fue Nicole Neumann, ferviente defensora de los derechos de los animales, una de las más duras con la diva. “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. No saben de televisión y no saben de nada”, disparó, visiblemente molesta, la conductora en dialogó con Intrusos.

Por esta razón, la modelo decidió recoger el guante y salir a responderle a la conductora de amplia trayectoria en Telefe. Primero lo hizo en una entrevista con Primicias Ya, donde sostuvo que la cuarentena “pone agresiva” a las personas y afirmó que “sacó lo peor” de la diva.

Y luego se tomó unos minutos en el programa Nosotros a la mañana, donde trabaja como panelista, para seguir con su descargo contra Susana. “Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico”, sostuvo.

Y agregó: “Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo. Es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece”.

Enojada por la actitud de La Su, Nicole explicó que durante toda su vida adoptó perros con un montón de enfermedades y malos comportamientos. “Adoptar un animal es un compromiso para toda la vida. Hay una cizaña de cómo la gente transmite lo que uno dice”, explicó.

Y siguió: “Hay un montón de cosas que nunca las dije. Yo dije que la adoraba a Susana, la admiraba y lo sigo haciendo. Recalqué cuando hablamos del tema que ella ama a los perros como yo. Siempre que nos vimos hablamos de los perros, fue un tema en común entre nosotras siempre”.

Sorprendía por el insulto que recibió de la diva, Nicole explicó través de una videollamada con el ciclo de El Trece que Susana la entrevistó un montón de veces en su programa, a pesar de que la conductora de Telefe dijo lo contrario. Es que, sin ir más lejos, La Su sostuvo que Nicole nunca participó de su ciclo y que nunca le pareció "un personaje interesante para entrevistar".

“Me entrevistó un montón de veces, si entran a Youtube están los videos. En un momento de los más difíciles de mi vida cuando no quería dar notas, me pagaron para dar la primera y única entrevista en ese programa. Tuve miles y miles de entrevistas que me hizo en el living, cara a cara. Hasta en su momento fui con Fabián (Cubero) y las nenas”, recordó la panelista.

Y cerró: “Yo nunca hablé en contra de ella. Si ella se quiere comprar el perro que quiera, me parece bárbaro. Entiendo que la gente está vulnerable, enojada, porque estamos con el encierro, con esta pandemia, la cuarentena y es mucha cosa, la gente está medio a flor de piel, esta forma de hablar de ella no pega. Es una genia y la admiro”.