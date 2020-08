Nicole Neumann y el motivo de su separación de Cubero: "Me dejó de atraer como hombre; no me lo garché más"

Las cosas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero están en su peor momento, luego de que se diera a conocer que la modelo y la hija mayor de ambos, Indiana, habían contraído coronavirus.

En este contexto, Yanina Latorre contó detalles de la conversación que mantuvo con la panelista de Nosotros a la mañana y reveló cuál habría sido la razón de la ruptura entre la bella rubia y el ex futbolista de Vélez.

Según explicó Yanina en LAM, la conversación que mantuvo con Nicole fue en los mejores términos. “Ella quiere que entiendan que Cubero no le interesa ni le va a interesar nunca. Ella lo soltó. Un año antes de separarse físicamente, de hecho, ella se desenamoró. No lo quiso más. No la calentó más. La frase fue 'no me lo garché más'. Disculpen pero es un textual", contó la mujer de Diego Latorre al aire.

Y siguió, sobre la separación entre Nicole y Cubero en 2017: “Me dijo que es buen tipo, que nunca se pelearon, que no tiene un reproche para hacerle durante el matrimonio. Ella asume que tuvo la culpa y que no tuvo retorno. Pero a él le costó muchísimo asumirlo”.

Siempre según las palabras de Nicole, al principio de la ruptura "intentó remarla", pero aseguró que "un día dejé de viajar con él porque no teníamos tema de conversión, no nos divertían las mismas cosas, no tenía nada para compartir y me dejó de atraer como hombre".

En este contexto, Yanina sostuvo que Nicole le remarcó que “pensó que la relación iba a terminar bien", pero aclara que todo se complicó porque al ex jugador le "costó mucho" la ruptura debido a que "él sí estaba muy enamorado y creía que era una crisis”.

Finalmente, la panelista de LAM sostuvo que, para Nicole, toda esta supuesta "cizaña" mediática de parte de Cubero respondió "forma parte de un despecho, que a veces uno no es consciente y no maneja, que no la soltó, que le agarró una obsesión y venganza”.