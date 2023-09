Nicole Neumann y el vínculo destruido con su hija: aseguran que cancelaría su fiesta de 15

El conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, parece que no tiene fin. A pesar de que la modelo afirmó que le iba a organizar una fiesta por el cumpleaños de 15 de su hija, se conocieron nuevos detalles sobre su distanciamiento.

El 18 de octubre, Cubero cumple años y se dio a conocer que la menor tenía pensado hacer una reunión cerrada entre amigos y familiares, y que Neumann iba a participar en la organización a pesar del distanciamiento entre ambas.

El problema de la relación entre madre e hija se corrompió cuando se supo que Indiana presentó una denuncia ante la Justicia por violencia doméstica y que se mudó a la casa de su papá, Fabián Cubero. En ese momento, Nicole se retiró del programa Los 8 Escalones para evitar estar tan expuesta y mantener un bajo perfil.

Aunque hace unos días la modelo decidió regresar al canal y compartió fotos con Indiana en sus redes sociales, el vínculo con su hija parece no haberse arreglado: “A ella le duele que se hable de la relación que, en este momento, tiene o no tiene con Indiana. Y le molestó que, en el título de la nota, pusiera la verdad. Pero te voy a explicar qué pasó”.

“Ella publica una foto embarazada de Indiana, una foto que va a tener 15 años porque, en octubre, su hija festeja su cumple de 15. En los portales, porque el fin de semana tienen poco que hacer, inventaron el título ‘el acercamiento entre Nicole e Indiana’, a partir de esta foto. No era ningún acercamiento. Pusieron que como la joven va a cumplir los 15, Nicole le iba a hacer la fiesta y pim, pam, pum...”, sostuvieron en el programa de Intrusos.

“Nicole no va a hacer ninguna fiesta. No hay nada cierto y esto es lo que yo conté. Y compartí que Mica y Cubero sí le ofrecieron hacer una fiesta de 15, pero Indiana no quiere saber nada. Sabemos que está con un psicólogo, que está pasando un momento muy feliz con Luca, con sus hermanas, con la familia, con Mica, pero no tiene relación con la mamá. Todavía no hay revinculación entre madre e hija”. Con respecto al juicio entre Cubero y Neumann detallaron: “La Justicia no sé qué hace o deja de hacer, pero sí creo que tendría que haber una revinculación. Indiana presentó unos escritos, pero la Justicia dice que eso no existe”.

El distanciamiento entre madre e hija se pudo ver en un evento realizado hace unas semanas el cual Nicole asistió junto a sus otras dos hijas, Sienna y Allegra, y sin su hija mayor.

En dicho acontecimiento adelantó detalles de su casamiento con Manu Urcera, que se va a llevar a cabo el 8 de diciembre. En diálogo con Flor de la V, le preguntaron si le generaba celos ver a la mujer de su exmarido con sus hijas, a lo que ella respondió: “A mí lo único que me importa es que mis hijas sean felices, no tengo celos de nadie”.

Como en declaraciones anteriores y para evitar levantar suposiciones, Nicole se mostró pacífica en la relación con sus tres hijas y afirmó que su prioridad es hacer que Indiana, Allegra y Sienna se sientan plenas: “Mientras ellas sean felices, que es por lo que lucho siempre, el resto me da igual”.