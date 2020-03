Nicole Neumann y las 10 mentiras médicas del documental "anti aborto" que usó como argumento

"Hay un documental que muestra cómo el feto quiere escapar de un aborto". Nicole Neumann volvió a generar polémica al sumarse al debate por la legalización del aborto que tuvo lugar en el programa del que es panelista, Nosotros a la mañana. La modelo, abierta militante de los anti derechos, se refirió a un cuestionado documental que data de la década del ochenta y que ofició como "propaganda anti abortista" financiada por la administración de Ronald Reagan. Las 10 falencias médicas que presenta la película citada por la modelo para justificar su posición contraria a la legalización del aborto en la Argentina.

La película dura 28 minutos y muestra con una cuestionada ultrasonografía la reacción de un feto de 12 semanas al momento de un aborto. Bajo la dirección de Jack Duane Dabner, el obstetra activista en contra de la interrupción del embarazo, Bernard Nathanson, relata "cómo sufre" el feto, e incluso llega a afirmar que grita de dolor, dentro del útero. Preocupados por las falacias del filme, desde la ONG Planned Parenthood convocaron a un equipo de notables médicos para desglosar una por una las mentiras del documental. A continuación, las conclusiones del grupo integrado por Sally Faith Dorfman, Hart Peterson, William Rashbaum, Seymour L. Romney, Allan Rosenfield, Herbert G. Vaughan y Ming-Neng Yeh.

1. Un feto de 12 semanas sufre dolor

En esta etapa del embarazo, el cerebro y el sistema nervioso aún están en las primeras fases de desarrollo. Recién se está formando el tronco cerebral, que incluye un tálamo rudimentario y la espina dorsal. La mayoría de las células del cerebro no se han desarrollado. Cuando no existe el tronco cerebral (la materia gris que cubre el cerebro), no se pueden recibir o percibir los impulsos del dolor. Además, los expertos han determinado que los recién nacidos en un período de gestación de 26-27 semanas (edad fetal de 24-25 semanas) que sobreviven tienen una respuesta mucho menor al dolor que los recién nacidos que nacen a término.

No conocemos ninguna información científica legítima que apoye la afirmación de que un feto siente dolor en las primeras fases del embarazo. Sabemos que el cerebelo alcanza su configuración definitiva en el séptimo mes y que el revestimiento de la espina dorsal y el cerebro comienza entre las semanas 20 y 40 del embarazo.

Es necesario que hayan ocurrido éstos y otros desarrollos neurológicos para que el feto sienta dolor. Para sentir dolor, el feto necesita hormonas neurotransmisoras. En los animales, estas sustancias químicas complejas se desarrollan en el último tercio de la gestación. No tenemos evidencia alguna que los humanos son diferente.

2. El feto de 12 semanas hace movimientos voluntarios (por ejemplo, movimientos agitados en un intento por evitar la cánula de succión)

En esta etapa del embarazo, todo movimiento fetal es de naturaleza refleja y no voluntario, pues este último requiere cognición, que es la capacidad de percibir y saber. Para que haya cognición, debe existir la corteza (la materia gris que cubre el cerebro), así como la mielinización (la capa protectora) de la espina dorsal y los nervios adjuntos, lo que no es el caso. Un ejemplo del movimiento reflejo sin dolor ocurre en un recién nacido anencefálico (sin cerebro).

Otro ejemplo conocido del movimiento reflejo en esta etapa del embarazo humano, es chupando el dedo en el útero. Lo que califica de “actividad frenética” por parte del feto es una respuesta refleja que resulta del movimiento del útero y su contenido cuando el operador manipula la cureta de succión o el transductor de ultrasonido en el abdomen.

Este tipo de respuesta probablemente ocurriría ante cualquier estímulo externo. Un organismo unicelular tal como una ameba puede tener movimientos reflejos o reaccionar al ser tocada. Además, los expertos en ultrasonografía y tecnología cinematográfica han concluido que se alteró deliberadamente la velocidad del video, primero disminuyendo la velocidad y luego acelerándola para crear una impresión de hiperactividad.

3. Un ultrasonograma muestra la boca abierta del feto

La boca del feto no se puede identificar con certeza en la imagen de ultrasonido. La afirmación de que en la pantalla se puede ver la boca abierta del feto es una interpretación subjetiva y equívoca del Dr. Nathanson. Su conclusión no puede ser respaldada.

4. El feto emite “el grito silencioso"

Un grito no puede ocurrir sin aire en los pulmones. Aunque ocurren movimientos de respiración primitivos en las últimas etapas de gestación, incluso en esa fase, el feto no puede llorar o gritar. De hecho, un niño que nace prematuro en las semanas 26-27 de gestación (edad fetal de 24-25 semanas) no puede gritar, pero ocasionalmente emite gritos débiles.

5. Un feto no se diferencia del resto de nosotros

Un feto de 12 semanas no se puede comparar de ninguna manera con un ser humano completamente desarrollado. En esta etapa sólo existen sistemas orgánicos rudimentarios. El feto no puede vivir fuera del útero de la mujer, no puede pensar; no puede respirar. Es un feto en el útero, con el potencial de convertirse en un niño.

6. La cabeza del feto a las 12 semanas requiere el uso de “instrumentos de compresión” para la extracción.

A las 12 semanas de gestación (edad fetal de 10 semanas) e incluso de 1 a 2 semanas más tarde, no se requiere más que una cánula de succión cuando el aborto se realiza de manera apropiada. Las cánulas para el aborto por aspiración vienen en varios tamaños, y los tamaños más grandes son adecuados para extraer el contenido del útero.

7. En el feto que se muestra en pantalla “las ondas cerebrales han existido por seis semanas”

Aunque se han registrado impulsos eléctricos en las primeras 10 semanas de gestación, estas no se pueden interpretar o comparar con las 4 ondas cerebrales. Las ondas cerebrales genuinas no ocurren hasta el tercer trimestre.

8. El ritmo cardíaco del feto aumentó de 140 a 200, lo que es demasiado alto y anormal, y muestra la respuesta del feto a un “peligro inminente y fatal”

El ritmo cardíaco del feto que aparece en la película no cambia de manera apreciable en ningún momento. No obstante, un ritmo cardíaco fetal de 200 está dentro del rango normal (normal 180-200 latidos por minuto) para esta etapa del embarazo. También es poco probable que el feto tuviera un ritmo cardíaco de 140 que aumentó a 200. Un ritmo de 140 por lo general se registra en la última mitad del embarazo.

9. El modelo fetal grande, bien desarrollado que se muestra intermitentemente durante la narración del procedimiento de aborto representa un feto de 12 semanas

El modelo fetal que se muestra durante el procedimiento de aborto es mucho más grande que un feto de 12 semanas de gestación visto por ultrasonografía. El modelo es comparable en tamaño a un feto de 18 semanas de gestación (longitud aproximada de 14 cm o 5 1/2 pulg. desde la corona a las nalgas, a diferencia de un feto de 12 semanas de gestación (longitud aproximada de 6 cm o 2 1/2 pulg. desde la corona a las nalgas). Una comparación tan inexacta es inválida.

10. Muchas de las mujeres que se hacen un aborto sufren daños psicológicos graves y prolongados

Después de un aborto no son frecuentes los problemas emocionales graves. La mayoría de las mujeres dicen sentir una sensación de alivio, aunque algunas pueden experimentar una depresión temporal. Después de un aborto, ocurren menos trastornos psicológicos graves que después de un parto.