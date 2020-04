Nicole Neumann y su teoría sin prueba científica alguna sobre el coronavirus: qué dicen los especialistas

Una vez más, Nicole Neumann volvió a encontrarse en el centro de la polémica. ¿El motivo? La modelo protagonizó la tapa de la revista Caras, con una foto en la que aparece meditando (con barbijo incluido). Pero eso no es todo. Durante la entrevista, la también panelista televisiva volcó su hipótesis sobre la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y la polémica no tardó en desatarce.

"Si no comiéramos animales no habría pandemia", redujo la modelo durante la nota. Atenta a las críticas, en especial porque todavía no hay ninguna confirmación que permita asegurar que el virus efectivamente responde a que la mutación del virus se debió al consumo de murciélagos. "La repercusión fue sorprendentemente muy buena. Abrí el debate, obviamente hay alguno que piensa distinto, pero no hay más que ir a los datos concretos. No es una teoría que me invento yo porque amo a los animales".

En un intento por aportar datos para sostener su hipótesis, Nicole se refirió a cifras de la Organización Mundial de la Salud, pero que hablan de enfermedades vinculadas a la transmisión general de los animales a los humanos. "Es una teoría concreta. La OMS estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten a las personas. Alrededor del 70 por ciento de las infecciones emergentes que se informan son de zoonosis. Es una información real".

¿Qué es lo que dicen los especialistas? "Las transmisiones suelen ocurrir cuando el ser humano invade los espacios donde habitan los animales salvajes", precisó en diálogo con El Cronista el veterinario Mariano Cantaluppi. En efecto, el consumo de carne de animales salvajes puede favorecer la zoonosis, pero el principal factor responde al contacto directo con los mismos.

Leé también | Castigo divino, virus en tren, números redondos y Chapo Guzmán: las nuevas teorías conspiranoicas sobre el coronavirus

"La ingestión y el contacto directo que los humanos hacen son los que terminan trayendo un montón de complicaciones", refuerza en el artículo citado Cantaluppi, al tiempo que detalla: "El coronavirus tiene distintas cepas y esas afectan a cada especie. Así como el gato tiene la suya, pero también y el ser humano no es la excepción".

De dónde salió el Covid-19

El doctor Robert Garry es profesor de la Universidad estadounidense de Tulane y trabaja con expertos de distintos trabajos para descifrar el origen de la mutación del virus. Al momento, sólo pudieron descartar el origen humano del mismo (es decir que haya sido creado en un laboratorio).

"Si se tratara de una construcción de laboratorio, se tendría que haber utilizado un virus previamente conocido como plantilla. El virus más cercano al SARS-CoV-2 es un virus de murciélago que fue secuenciado después de que comenzó la pandemia", precisó en diálogo con la BBC. "Además, ese virus de murciélago es sólo un 96 por ciento similar al SARS-CoV-2. No es posible completar esa distancia genética del cuatro por ciento en un laboratorio".

"Comparamos todos los virus que podían servir como plantilla, incluidos estos que fueron hallados en el pangolín y los murciélagos, y los cálculos de la computadora señalan que no se hubiera podido crear en un laboratorio un virus que tuviera esta capacidad de infección".