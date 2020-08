Nicole recibió ayuda de su aliada menos pensada, pero está en la mira por maltrato a su empleada

La novela por el contagio de coronavirus (Covid-19) de Nicole Neumann sigue dando tela para cortar. Pero en las últimas horas, además de varias criticas, la modelo recibió el respaldo de una aliada impensada. Quién salió a defenderla abiertamente fue nada más y nada menos que una de sus enemigas históricas: Carolina “Pampita” Ardohain.

Recordemos que después de que se confirmó el caso positivo de Nicole, del cual todavía siguen las dudas si se contagió de su empleada doméstica o fue ella la que llevó el virus a esa casa, su ex marido y padre de sus tres hijas, Fabián “Poroto” Cubero, le dijo en un mensaje que "no era el fin del mundo" si él no veía a sus hijas durante diez días para evitar exponerse al coronavirus.

En ese contexto, sorpresivamente Pampita salió con los tapones de punta a bancar a una de las enemigas que tienen en el ambiente. "Él (en relación a Cubero) podría hacer muchas cosas, las compras, puede llevar la ropa al lavadero. ¡Como para que Nicole esté tranquila!", planteó Pampita. Y agregó: "Puede traer comida hecha para que no tenga que cocinar, es la madre de sus hijas, que también está atravesando esta enfermedad”.

Pampita, luego, insistió en el rol del ex futbolista de Vélez Sarsfield: "Puede dar afecto a través de un vidrio, más que por una videollamada, acercarse y charlar con ellas... Hay un montón de cosas que puede hacer un padre, sin tener que tener contacto con las nenas", reclamó.

Hay que recordar que cuando ambas modelos empezaban su carrera en las pasarelas, Nicole le puso como apodo “la muki” a Pampita. “Muki” era una forma de abreviar “mucama” ya que la rubia consideraba que el origen humilde de Pampita era motivo de burlas.

La Unión de Trabajadores Domésticos y Afines acusó a Neumann de "violar las leyes laborales"

Pero al margen de esto, no todo es color de rosa para Nicole. Es que a Unión de Trabajadores Domésticos y Afines acusó a la modelo de tener una actitud “irresponsable” por “violar las leyes laborales y sanitarias vigentes”. Matías Isequilla, apoderado de la entidad, expresó su repudio en un comunicado. “La UTDA y afines repudiamos enérgicamente la irresponsable actitud de la señora Nicole Neumann, quien en violación a las leyes laborales y sanitarias vigentes no solo puso en riesgo la salud de la trabajadora doméstica por ella contratada, sino que en una actitud claramente abusiva de su estado de necesidad la habría obligado a trabajar durante la cuarentena y de modo lindante con el trabajo esclavo habría limitado el contacto con su familia de manera quincenal”, dijo el abogado a través de un audio que le envió a la periodista Mercedes Ninci y fue presentado en el programa Bendita.

“Denunciamos que lo sucedido en este caso, y que tomó estado público gracias al perfil mediático de dicha empleadora, no constituye un hecho aislado, sino un claro ejemplo de los muy numerosos atropellos que han padecido la mayoría de las trabajadoras de casas particulares de parte de sus empleadores tales como despidos, suspensiones, falta de pagos de salarios, condiciones salariales y la imposición de prestar tareas a pesar de que la actividad de las compañeras no fue declarada esencial ni se encuentra exceptuada del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, finalizó el apoderado.

Por ahora Nicole sólo rompió el silencio para responder a la periodista María O´Donell que la criticó duramente cuando se conoció la noticia. “Mentira uno: nadie sacó y dejó a su buena voluntad a nadie. Todo lo contrario: me encargué de que tuviera la atención y los estudios necesarios la persona que trabaja en mi casa lo antes posible y lo mejor posible”, tuiteó la modelo.