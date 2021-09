Nicole se la picó en la comunión de Allegra y Mica Viciconte salió con los tapones de punta

Después de que Nicole Nemann y Fabián "Poroto" Cubero llegaran a un acuerdo judicial por la tenencia de sus tres hijas, la modelo la picó durante la comunión de Allegra y, como era de esperarse, Mica Viciconte recogió el guante y le dedicó un duro posteo en Instagram.

"Más de cuatro años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja a pesar de las críticas por cierto rol que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por las inseguridades de otras personas", disparó desde su cuenta de Instagram, en clara alusión a Neumann.

La foto elegida también fue picante: "Poroto" y Mica abrazados en un jacuzzi. "Decido dar amor a las personas que me acompañan y dan amor de la misma forma, porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas, porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", sumó.

"El gracias más grande se lo lleva él (por Cubero). El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas. Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad; y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel", señaló, en alusión a que la pareja no tiene planes de pasar por el altar.

Por último, volvió a respaldar a "Poroto" como padre, después de muchos años de fuertes críticas por parte de Neumann: "Si hay algo de lo que estoy segura es (de) que sos un buen padre, con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices", cerró.