Ningún ángel: la "China" Suárez y su prontuario de peleas, traiciones, caprichos y renuncias abruptas

Una vez más, Eugenia "la China" Suárez se encuentra en el centro de la polémica. ¿Qué pasó ahora? Lali Espósito realizó un live de Instagram con Peter Lanzani por la retransmisión del primer capítulo de la serie Casi Ángeles. En el mano a mano, la cantante se soltó y reveló una pelea vintage que tuvo como protagonistas a la China y a Amaia Montero, más conocida en el país por haber sido la líder de la banda La oreja de Van Gogh. El prontuario de escándalos, peleas, traiciones y explosiones públicas de la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

"De chica era muy impulsiva y Benja me ayudó mucho, me tranquilizó. Pero tengo un carácter de mierda", reconoció sin tapujos la actriz en una vieja entrevista, que coincidió con la crisis de pareja que tuvo el año pasado con el chileno Benjamín Vicuña. El incidente, que generó un escándalo internacional dado que Lali y Montero trabajan para la misma discográfica, sucedió cuando la actriz se encontraba de gira en Europa junto a sus comapañeros de la banda Teen Ángels, un desprendimiento de la tira de Telefe.

“Mi hermana pone Amalia Montero borracha, pero eso no se puede contar. Ya fue lo contamos, mirá si la cruzamos”, empezó Lali, ante el silencio de Pedro Lanzani que ya se veía venir la situación. “Estaba Amaia con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada”, continuó.

La española salió al cruce y acusó a Lali de haber faltado a la verdad, después de que la argentina publicara un tweet -obligada por su compañía discográfica- para aplacar las aguas. "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto, ni ofender a Amaia, ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo".

"Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta, puesto que eludes lo fundamental: la verdad. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos Lali", disparó la española.

Cris Morena: "Me acuerdo de los gritos de la China en el pasillo"

La primera en hablar del humor de la "China" fue Cris Morena, quien estuvo muchos años distanciada de la actriz después de que decidiera bajarse de la gira despedida de Teen Angels. Con el tiempo, ambas lograron acercar posiciones y Suárez participó sin problema de Vivero, noche de sueños; el especial en el Gran Rex que la productora llevó adelante el año pasado, con motivo del que hubiera sido el cumpleaños número 45 de su hija, Romina Yan.

“Amo a esa mujer, la quiero mucho. Con todos tus caprichos, tus locuras, no sabés lo que te quiero, Eugenia. Y cuando ella me habla, me acuerdo de todas las que hizo”, reconoció Cris Morena, en un ciclo televisivo. La productora recordó las peleas que la "China" tenía con Nicolas "Tacho" Riera, quien además de compartir elenco fue su primer novio. "¡Que no nos escuche Benja! Acordate con Tacho. Eran dos fuegos. Me acuerdo de los gritos en el pasillo. Yo decía: '¿Por qué esta tanada?'".

Para la cuarta temporada de la serie, la actriz ya se había separado de Riera y comenzaba un romance público con Nacho Viale. Por ese entonces, los Teen Angels se preparaban para la última temporada de la tira infantojuvenil y la idea era realizar una gran gira de despedía que incluía el lanzamiento de un último disco de la banda. "En ese momento, quien había empezado a manejarle la carrera fue Nacho y le dijo que le estaban ofreciendo poca plata", reconocieron en su momento desde el entorno de la actriz.

Su escandalosa renuncia a los Teen Angels: "Si no me pagan más, me voy"

"La 'China' se plantó y pidió casi el doble de lo que cobraban sus compañeros. Eso generó mucha tensión y quebró la relación. Obviamente, desde la productora no accedieron a la elevada cifra y ese fue el motivo por el cual quedó afuera no sólo de la gira, sino también de la grabación del último disco", aseguraron, en diálogo con el diario MUY. La actriz, en efecto, fue reemplazada por Rocío Igarzábal, quien pertenecía al elenco, pero no era una de las cinco protagonistas.

Durante muchos años, la relación entre la "China" y Lali se quebró. "Yo me manejo de otra manera, vamos a dejarlo ahí. La quise mucho, compartimos muchas cosas, pero hoy por hoy no tenemos diálogo", reconoció en su momento Espósito. La reconciliación llegó muchos años después, casi en simultáneo con el acercamiento que la "China" tuvo con Cris Morena.

En 2011, un año después del escándalo con los Teen Angels, Viale tomó la posta de la carrera de su por entonces novia y consiguió que firmara contrato para sumarse a la segunda temporada de Los Únicos, la producción éxito en ese momento de Pol-Ka. Su rol era menor, pero era el primer trabajo de la actriz por fuera de la cuidada burbuja de la productora de Cris Morena. Fue, en efecto, la ficción en la que conoció a Nicolás Cabré, por entonces casado con Eugenia Tobal quien, para dolor de cabeza de Adrián Suar, también participaba de la novela.

Cabré y Tobal acababan de perder un embarazo. Ese fue el momento en el que los rumores comenzaron a circular con fuerza: la "China" y Cabré estaban saliendo. Fue la propia Tobal quien hizo público el escándalo y acusó a su ex marido de haberle sido infiel. La "China" tuvo la misma reacción que años después tendría al momento del comienzo de su relación con Benjamín Vicuña: primero desmintió todo y luego confirmó la relación, aunque aclaró que Cabré ya estaba separado al momento de estar con ella.

No me importa que me traten de rompehogares, por que yo sé cómo se dieron las cosas"

"No me importa que me traten de rompehogares, por que yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto que estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos", aseguró la "China" en abril del 2012, cuando confirmó su relación al participar del ciclo de entrevistas teatrales de Jay Mammón.

“Lo doloroso es que la persona que amás sea desleal. Eso va más allá de cualquier otra cosa. Yo soy leal, juré lealtad y cumplí hasta el último momento. Las grandes desilusiones dejan marcas, pero hoy esa página está dada vuelta”, reconoció Tobal en diálogo con la revista Gente. La “China”, por su parte, atacó por Twitter con un sugerente mensaje: “¿Hay algo peor que la clásica 'mosquita muerta'?”.

Los cuernos con Cabré, Nacho Viale y la furia de Mirtha Legrand: "No la volvería a invitar a mi mesa"

El affaire también le valió el enojo de Mirtha Legrand, quien le negó la invitación a su programa durante muchos años. "No la invitaría", reconoció la diva en su momento, en diálogo con el diario MUY. Pasarían al menos otros cinco años hasta que la "China" logró al ciclo de los almuerzos. "Al momento de empezar su relación con Cabré, la 'China' seguía con Nacho. Ese verano, incluso, se fueron de vacaciones juntos a la mansión de Mirtha Legrand en Uruguay. Fue una humillación pública".

Viale jamás habló de la ruptura, ni se hizo eco de los rumores de infidelidad. Sin embargo, Tobal se encargó de poner todas las cartas sobre la mesa. "Me casé convencida, amé, me enamoré, me equivoqué, no funcionó. No voy a esperar 35 años de mi vida para casarme y tener un hijo. Lo podía haber hecho antes, tuve relaciones largas", reconoció al momento de la separación con Cabré, al tiempo que apuntó contra la posición que tomó la "China" al momento de confirmar la relación con Cabré: "La situación se hizo pública y fue espantoso todo. Potenció el dolor. Pensé que iba a haber un cuidado más delicado de varias partes".

"No es verdad que me separé en diciembre, me separé en enero", destacó, en alusión a las fechas que había dado Suárez al momento de blanquear su relación. Consultada sobre si su ex marido le había sido infiel, la actriz dijo que sí y luego de refirió al cuarto involucrado, Viale: "Pobre Nacho. La verdad, hay que decirlo, él siempre se mantuvo al margen".

Menos de un año después de la separación de Tobal y Cabré, la "China" y el actor confirmaban su embarazo. Nueve meses después, en julio del 2013, nació Rufina, la primera hija de la actriz. La pareja convivió algunos meses, pero se separó en febrero del 2014. "Me hubiera gustado que funcionara, pero tampoco me di mucho la cabeza contra la pared porque lo único que quería era que Rufi me viera bien a mí y a él. Y cuando yo no soy feliz en un lugar, no puedo transmitir eso. Rufi sabe que su papá va a estar siempre, es un padrazo".

En diálogo con la revista Planeta Urbano, Cabré dio a entender ese mismo año que la separación con la "China" se dio porque él no quería casarse. "Siempre fuimos sinceros y, de verdad, creo que es preferible a veces pasar las cosas y no romperlas por un capricho, por algo que está impuesto por la sociedad".

Las infidelidades con David Bisbal y la separación por correo electrónico

En 2014, la actriz fue contratada para filmar Hoy, un video del cantante español David Bisbal. El flechazo fue inmediato y la pareja no tardó en mostrarse en público. Estuvieron dos años juntos, hasta que la actriz confirmó su separación. De acuerdo al entorno de Bisbal, la ruptura se dio por una "serie de infidelidades" por parte de la actriz, quien no sólo las habría reconocido, sino que además la decisión final de separarse fue por medio de un intercambio de correos electrónicos.

"¡Había olor a sexo!": Pampita y el estallido del "Paltagate"

Tras el anuncio de su separación, la "China" tuvo algunas semanas de tranquilidad. Sin embargo, todo cambió en diciembre de 2015, cuando se encontraba en pleno rodaje del filme El hilo rojo que protagonizaba con Benjamín Vicuña. El chileno seguía en pareja con Carolina "Pampita" Ardohain, pese a que ya se habían hecho públicos algunos audios en los que la modelo acusaba al padre de sus cuatro hijos de haberle sido infiel en reiteradas oportunidades.

Por ese entonces, Vicuña había abandonado la mansión del bajo Belgrano que compartía con la modelo y se había instalado en un departamento de Barrio Norte. Según "Pampita", ambos acudían a terapia de pareja para remontar la relación de diez años. De acuerdo a la versión que daría tiempo después el chileno, en realidad las sesiones de análisis eran para hacer más amistosa la separación, por el bien de sus hijos.

De acuerdo al testimonio de la modelo, encontró al padre de sus cuatro hijos teniendo sexo con su por entonces compañera de elenco. La “China”, por su parte, dio una larga entrevista a Intrusos en la que no sólo negó todas las acusaciones, sino que además denunció haber sido golpeada e insultada por “Pampita” durante el incidente que presenciaron, según ella, otros miembros de la producción que se encontraban en el motorhome.

Lo cierto es que durante ese móvil, la “China” no sólo juró por su hija que no estaba con Vicuña, sino que además se pisó al aclarar: “Por ahora no es mi novio”. El blanqueo de la relación tuvo lugar sólo tres meses después, cuando la actriz y el chileno viajaron a Miami y se mostraron por primera vez juntos.

“Es un blanqueo de la relación, sí. Estoy tratando de encontrar cierta normalidad después de tantos meses de tanta locura. Estoy separado desde septiembre del año pasado (tres meses antes del episodio del motorhome y la palta). Estamos en marzo, tengo la oportunidad y necesidad de ser feliz y de rehacer mi vida. Creo que es una obligación para todas las personas”, confirmó el chileno desde Ezeiza.

Pero eso no fue todo. Vicuña también le dedicó unas palabras a su ex mujer, quien insistía en los medios en que no se habían separado en septiembre. “Espero que todo esto quede atrás y le deseo lo mejor a Carolina. Sé que también están en pareja. Ojalá que ciertas cosas que se hablaron y se dijeron, que fueron mentira, se aclaren. Ser un poquito más civilizados”.

Estoy muy tranquila. La relación no había empezado en el momento en que negué lo que se decía"

En esa oportunidad, la “China” también dialogó con los medios apostados en el aeropuerto. “Siempre estuve tranquila, me enamoré de un hombre separado y eso va a estar siempre en mí. Estoy muy tranquila. La relación no había empezado en el momento en que negué lo que se decía, pero bueno; eso no te lo cree nadie. Voy a sostener y sigo sosteniendo lo que dije”.

6 de junio de 2015: Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall.

y celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall. 28 de octubre de 2015: estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que "Pampita" acusaba a Vicuña de infiel.

estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que acusaba a de infiel. 29 de octubre de 2015: se hizo público que Vicuña abandonó la casa que compartían en el bajo Belgrano. Se mostraron juntos en el gimnasio Racket Club en el que jugaban sus hijos.

4 de noviembre de 2015: comienzan los rumores de relación entre Vicuña y la "China" . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver".

comienzan los rumores de relación entre y la . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver". 4 de noviembre: Pampita y Vicuña comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación.

y comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación. 23 de noviembre de 2015: comienzan las grabaciones de la película El hilo rojo en la que se conocieron Vicuña y la "China".

2 y 3 de diciembre: según Pampita , Vicuña regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches.

según , regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches. 11 de diciembre de 2015: Pampita visitó las grabaciones de la película. Estaban filmando exteriores. Entró al motorhome y, según ella, los encontró teniendo sexo.

14 de diciembre de 2015: Pampita publica las imágenes de la cámara de seguridad que confirman que Vicuña se quedó en su casa el

publica las imágenes de la cámara de seguridad que confirman que Vicuña se quedó en su casa el 16 de diciembre de 2015: la "China" Suárez dio el móvil a Intrusos en el que negó todo.

la dio el móvil a Intrusos en el que negó todo. 3 de marzo de 2016: comienzan los rumores de relación entre Pampita y nacho Viale .

comienzan los rumores de relación entre y nacho . 14 de marzo de 2016: la "China" y Vicuña blanquearon su relación al regresar de una escapada a Miami.

la y blanquearon su relación al regresar de una escapada a Miami. 15 de marzo de 2016: Pampita blanqueó su relación con Nacho Viale.

El cruce contra Marcela Tauro, la confirmación de la crisis con Vicuña y una nueva mentira expuesta

En agosto del año pasado, Marcela Tauro fue la primera en revelar en el ciclo Intrusos que los por entonces protagonistas de ATAV atravesaban una fuerte crisis. “La ‘China’ habría visto un mensaje que no le gustó. Ella habría pescado una conversación de 'Pampita' y él. Una frase no le habría gustado: que extrañaba la vida familiar que tenían antes con ella. Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales”.

Indignada por el rumor, fue la propia actriz quien utilizó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Y, aunque no aclaró mucho en relación a su situación sentimental con el padre de su hija menor, sí le dedicó unas filosas palabras a Tauro, a quien calificó como “machista”, entre otros agravios.

Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, particularmente conmigo desde hace mucho tiempo.

Como se fue agrandando, la verdad es que no tenía ganas de callarme y muchos de mis seguidores me pidieron que hable. Antes, quizá, cuando era más chica, era más de esconderme o no decir nada, porque no sabía cómo manejarme. Pero ahora crecí, me siento más yo que nunca y digo 'por qué no hablar’, si es mi personalidad.

Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace 2 años que no vivimos más en esa casa. Para que actualices la información.

Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así.

No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande.

Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice 'no tengo batería' y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años, y siempre me han atendido y he aclarado las cosas. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos.

La respuesta de Tauro no se hizo esperar. “Nosotros contamos las historias que nos llegan. No quiero agredirla, por eso prefiero terminarla acá. Ella tiene la idea de que soy machista y que la tengo con ella, pero la ‘China’ hizo un móvil en Intrusos hace más de tres años y nos mintió en la cara. Nos dijo: ‘Nunca estuve con Vicuña en ese motorhome’”, recordó la periodista, en diálogo con el ciclo Pamela a la Tarde.

Pero eso no fue todo. Tauro también recordó que en ese momento, cuando era “Pampita” Ardohain quien confirmaba la secuencia del motorhome, fue la “China” quien no sólo la negó, sino que además juró por la vida de su hija Rufina que no estaba con el chileno. “Esa historia fue un escándalo. No pasa por machismo o no machismo. Y se supo porque alguien habló. Fue ‘Pampita’ la que dijo que había olor a sexo. ¿O eso es un invento nuestro también? Y ella lo juró por su hija”, cerró.

El móvil al que Tauro hace alusión tuvo lugar en diciembre del 2015, pocos días después de que la propia “Pampita” revelara la historia a los medios. Por ese entonces, la “China” y Vicuña grababan las escenas finales del filme El hilo rojo. Y, contra todo pronóstico, la ex Casi Ángeles aceptó dar una entrevista a Intrusos para dar su versión de los hechos.

En su descargo, la actriz se desvinculó del escándalo, acusó a “Pampita” de haberla agredido física y verbalmente y hasta se animó a explicar que el chileno estaba separado. Eso sí, insistió en que no tenía nada con su por entonces compañero de elenco y lo juró por la vida de su hija. Pero un detalle no pasó inadvertido por los panelistas. Cuando le preguntaron si estaba en pareja con Vicuña, la “China” pisó el palito y deslizó: “Todavía no”.

La crisis finalmente fue confirmada por la propia actriz, dos meses después de que Tauro revelara la información. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa. Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, sólo hay que sentarse a hablar y barajar”, confirmó en comunicación con el programa Los Ángeles de la Mañana.

En esa conversación, la actriz también dijo que era muy difícil acompañar a Vicuña en su ritmo de vida, ya que usualmente suele trabajar en varios países, y es mucho el tiempo que pasa alejado de la familia. Más allá de eso, la "China" negó que hubiera existido una infidelidad de parte su ex, aunque sí habló de que últimamente no se llevaban tan bien, por lo que ambos decidieron dar un paso al costado.

“Ella contó la crisis pero él no habla”, aseguró Pía, y Ángel de Brito agregó que "en general, el que se manda la cag... es el negador". "Creo que la China quería contar (la separación) por si aparecen fotos de él o imágenes de algo”, se animó a decir el periodista.