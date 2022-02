Nito Artaza contra Fabián Gianola: su hija le confesó que “fue víctima” del actor

Siguen llegando acusaciones contra Fabián Gianola. Mientras la Justicia investiga al actor por las denuncias de acoso, abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal que realizaron Fernanda Meneses, Viviana Aguirre, Griselda Sánchez y una empleada doméstica que trabajaba cerca de su casa, Nito Artaza reveló que su hija Sabrina también fue víctima del actor.

El productor teatral reveló que su hija, que está viviendo actualmente en Francia, le envió una carta contándole los momentos incómodos que vivió junto al humorista en la obra Entretelones, en 2018. “Yo por ahora prefiero no hablar. Se me va a notar muy enojado al hablar de este tema porque mi hija Sabrina fue víctima de Gianola”, aseguró Artaza en una entrevista.

Y si bien no quiso dar muchos más detalles de la charla que tuvo con su hija, agregó: “Hace tres semanas, mi hija Sabrina, que está viviendo en Francia, me envió una carta por WhatsApp diciéndome: ´quiero que lo sepas vos primero, papá, que le envié a todos mis compañeros de Entretelones que yo también me sentí muy incómoda trabajando en su momento con él”.

Durante la entrevista, Nito admitió que sintió mucha bronca e indignación al enterarse y lamentó que su hija no se lo hubiera contado antes. "Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar”, dijo. Además, reveló que Sabrina le dijo "sé ubicar a los hombres", aseguró que no indagó más al respecto y aclaró que espera tener una charla personal con Gianola.

Más tarde, la propia Sabrina se comunicó con el cronista de Intrusos, Gonzalo Vázquez y confirmó todo lo que había dicho su padre. “Yo mandé un mensaje de WhatsApp a mis compañeros de la obra (Entretelones) y a amigos, además de a mi papá, para que sepan cómo me sentí en ese momento. Aunque todos ya saben cómo es Fabián Gianola, pero en todo caso para que dejemos de hacernos los boludos y para darles a ellos libertad de hablar si alguien les preguntaba por este tema”, afirmó.

En diciembre, la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano dictó la falta de mérito en la causa por “abuso sexual” y “abuso sexual agravado” tras las denuncias realizadas por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre. "Considero que –en consonancia con la escasez probatoria reunida en autos hasta el momento- deviene atinente disponer la falta de mérito para sobreseer o procesar al nombrado", sostuvo la magistrada.

Sin embargo, días después la fiscal Mariela Labozzetta apeló la falta de mérito y solicitó el procesamiento del actor. "Es incorrecto pensar que los hechos de abuso sexual son cometidos por personas seriamente perturbadas. La realidad muestra que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas, a las cuales se las ha considerado dignas de confianza y con una apariencia de extrema normalidad", detalló Labozzetta en el escrito.

Hasta ahora, Gianola se encuentra acusado de 12 delitos contra tres ex compañeras de trabajo y contra la empleada de un vecino. Pero también sumó denuncias mediáticas que realizaron tanto Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, como Luciana Salazar, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes, Stefanía Xipolitakis y ahora, Sabrina Artaza.

Esto llevó a que, a mediados de enero, el cómico fuese suspendido de manera preventiva de la Asociación Argentina de Actores, luego de que la organización Actrices Argentinas exigiera que se lo removiera de esa organización tras las denuncias de abuso sexual. Por ahora, la medida es provisoria hasta que la Comisión Directiva del sindicato lo expulse.