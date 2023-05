"No a la censura": Cinthia Fernández estalló y reveló la rosca detrás de su "desaparición" de América

Cinthia Fernández viene estando en el centro de la escena por una sucesión de hechos violentos que protagonizó en el barrio cerrado en el que vive y, como siempre, por tener que lidiar con la escasa cuota alimentaria que le pasa su ex pareja Matías Defederico, por la manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca.

El evento del ataque con gas pimienta a unos adolescentes que patearon la puerta de su casa y luego la discusión con una abuela que golpeaba a su nieta en la calle la pusieron en todas las pantallas de la televisión de aire. Aunque luego de esas decenas de móviles que brindó, las cosas quedaron muy mal con la señal que conduce Daniel Vila.

"Ayer muchos de ustedes me mandaron un mensaje de un artículo de todos los portales que decían que un canal, más puntualmente América, me había censurado y que hubo una bajada de línea de las altas autoridades para ignorar mi nombre, mis temas", denunció Fernández en sus historias de Instagram.

La bailarina contó que durante un móvil que brindó durante aquellos eufóricos días a Desayuno Americano, el magazine que conduce Pamela David, en el cual se sintió muy cómoda, arremetió contra el programa A la tarde, que encabeza Karina Mazzocco, por considerarlo un producto "pedorro". Algo que sigue sosteniendo, tras "dos semanas de pegarme sistemáticamente de manera tan violenta".

"Un programa que vengo aguantando desde el año pasado, que le dan y le dan, se ve que les sube los números, me lo ha dicho gente de la producción. De hecho, a principios de año me llamaron para contratarme y me dijeron que siempre que tenían notas conmigo le medía súper bien, que yo era efectiva, que querían una persona así picante, del estilo mío", confesó.

Según Fernández, su incorporación al programa de América no se dio porque ella no arregló el número y se fue al programa de El Pollo Álvarez en El Trece, donde está "espectacularmente bien y contenta, con un equipo hermoso y una producción preciosa"

"Vengo durante un año aguantando algo que es un escarnio. Ellos tienen algo personal conmigo, evidentemente se quedaron calientes porque les dije que no, les garpó pegarme y siguieron", denunció. "Jamás pasan la información que yo les doy. De hecho, Débora D'Amato, que es la persona con la que hablo y la saco de todo esto, siempre tiene mi información y cuando la quiere decir la tapan todo el tiempo, como que no les garpa que alguien me defienda", agregó.

"Más allá de todo eso, mi expresión es la que yo siento, que fue un asco lo que hicieron conmigo. Personas que ni me bancan dicen: 'Yo no me banco a Cinthia, pero ya es un asco lo que hacen en el programa de Karina Mazzocco'", aseguró Cinthia. "Lo expresé en el programa de Pamela, porque la familia de Pamela es dueña del canal, ya saben que su marido es dueño del canal, sus hijos trabajan ahí, un canal que amo, que me dio de comer un montón de años", añadió.

La vedette también intentó desligar a David de las acusaciones: "Para mí es una compañera de medio, si está casada con el dueño de un canal o no, no me cambia. Porque yo no necesito chuparle las medias a nadie por ser mujer de. Y la verdad es que me manejé con súper respeto y ella lo entendió, no fue que la traté mal ni nada. Le dije 'mirá, siento que en el canal no está bueno de ver eso, tanta violencia contra una mujer'. Y ella me lo entendió y se la bancó, porque se lo dije en vivo. Con Pamela no tengo nada que decir".

Fernández aprovechó para recordar la enemistad que sostiene con la conductora Florencia de la V, quien también está salpicada por el artículo acerca de la censura en su contra. "No tengo buena relación y lo sabe todo el mundo, pero puedo hacer una nota para su programa y después puedo disentir con un montón de cosas que ella hace o dice", explicó.

"Me parece que siempre que me han pedido notas las di. Y cuando siento que no tienen una opinión correcta, y yo salgo con los tapones de punta, pero como ella también sale. Ella sale con humor, yo salgo con el mío, que es un poco más ácido, o no es humor. No sé, quizás es una manera de expresarme, directamente. Pero convivo, le doy notas y todo. No me pasa como con Mazzocco", disparó Cinthia.

Tras recordar que el último miércoles, en contra de todas estas acusaciones, fue entrevistada por el programa que conduce David, la modelo afirmó que recibió de dos fuentes distintas el mismo mensaje que habría circulado por América pidiendo evitar darle lugar en el medio.

"Qué sé yo, ya en esta época, la verdad, censurar a alguien, mandar a ignorar cuando encima me vienen a buscar ellos porque en un punto les fui funcional y les sirvo", expresó. "Esta carnicería de la tele con la luz roja es así: cuando le servís te usan, cuando no te descartan. Porque he pasado hambre y me han echado sin motivos", sumó.

Entre tanto reclamos, la ex de Defederico tuvo lugar para elogiar a quien fuera su jefe en LAM, Ángel de Brito. "En un montón de canales he estado con contratos en negro, tanto que decimos que hay que dar el ejemplo. Me han basureado, me han echado cunado quisieron, en momentos horribles de mi vida. Por eso siempre digo que Ángel me salvó la vida. Yo no tenía para comer y me contrató. Me dio un contrato bien, digno. Por eso es tan importante en mi vida. Hizo cosas que muchos no hicieron. Hizo valer mis derechos. Cuando vos recién empezás, te pisotean muchísimo. Él es una persona que hizo valer mis derechos y de todas las chicas. Y nunca he dicho nada, me la he bancado", señaló.

"Lo quiero dejar plasmado, porque por un lado, hoy en el programa de Pamela, al cual saco de todo esto, tuvieron una actitud contraria a la que dijeron, pero por otro lado me acaba de llegar que el mensaje que contó Marina Calabró es cierto. Entonces, no sé con qué campana quedarme. Lo único que quiero decir expresamente es que me parece una vergüenza que a esta altura de la vida, y con todas las cosas que ya aprendimos que no hay que hacer, lo sigan haciendo", protestó Fernández.

"Que se prohiba gente es prohibirle el trabajo y la entrada de dinero para una familia que la necesita. Yo siempre fui profesional y en mis cosas garpé. Quiero decir que este mensaje es un papelón. No debe existir la censura. Y que seguramente cuando les vuelva a servir me van a venir a buscar, porque es asi, en este medio patéticamente se usan todos. Ya lo aprendí, ya no me duele más y celebró a la gente que se separó de eso", explicó Cinthia. "No a la censura. Hay que ser libres y expresar lo que nos duele. Y no dejar que hagan una carnicería con vos si no querés", concluyó.