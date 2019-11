No aclares que oscurece: Gastón Pauls y su bizarra explicación para justificar que la Tierra es plana

“Porque lo vi nervioso a Obama (Barack, ex presidente de los Estados Unidos)”. Esa fue una de las razones centrales con las que el actor Gastón Pauls explicó los motivos por los cuales es terraplanista, que es un grupo de gente que piensa que la Tierra es plana y no redonda. Justamente ese colectivo, que tiene adeptos en todo el Mundo, sostiene que toda la evidencia científica (incluso fotos en alta resolución sacada con el telescopio Hubble que tiene la capacidad de fotografiar galaxias a millones de años luz de distancia) forma parte de una conspiración.

"Lo veo a Obama sacado, y digo: '¿por qué te ponés tan nervioso? Si te ponés tan nervioso es porque algo ahí hay'", sostuvo el actor en una entrevista que le hicieron para un documental sobre el tema, Pitágoras, que defiende esa teoría que, vamos a repetirlo hasta el cansancio, no tiene ningún tipo de respaldo científico.

Gaston Pauls demostrando como la droga arruina el cerebro pic.twitter.com/3YG1x8lHCy — ABDON (@AlberdianoArg) November 27, 2019

Es que el ex presidente de los Estados Unidos, durante la conferencia de la Cumbre de Liderazgo en 2015 criticó duramente a quienes sostienen esas teorías, a quienes equiparó con los que niegan la existencia del fenómeno del cambio climático.

"Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor, ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije 'pará, ¿y si la cosa es al revés?", se preguntó en un video que compartió en sus redes sociales.

"Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la tierra giraba alrededor del sol, y los que decían que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Me parece super interesante. Nadie sabe cuál es la verdad. Yo no salí de la tierra para ver es redonda. Yo no me encontré con una pared de hielo, todavía. Lo que sí sé es que esto a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida", sumó.

El actor se sumó a otras personalidades del país que sostienen el mismo argumento, como es el caso del ex director técnico del seleccionado argentino Alfio "Coco" Basile.

“Me pierdo con las explicaciones sobre el mundo esférico, y también me pierdo con las de la teoría terraplanista. Sí creo que hay ciertas cosas que me parecen absolutamente lógicas, como por ejemplo por qué el avión no va bajando la trompa cuando aterriza o la mecánica de fluidos... ¿La teoría de la gravedad? Andá a (Nikola) Tesla, que te explicaba otra cosa. Nosotros compramos una historia oficial. No sabemos leer las nubes, que tienen una forma... por algo será", argumentó.